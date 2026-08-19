Sénégal: Gamou - Cheikh Mahi Niass salue l'engagement de l'État aux côtés des foyers religieux

Le khalife général de la Fayda Tidjaniya, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, a salué, mardi à Kaolack, la mobilisation des pouvoirs publics aux côtés des foyers religieux pour la réussite de la célébration du Gamou, prévue le 25 août prochain.

S'exprimant lors d'une visite du délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Abdoulaye Niane, le guide religieux a exprimé, d'après l'APS, sa gratitude au président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour leur accompagnement des préparatifs du Maouloud.

« À chaque Gamou, l'État se mobilise pour la réussite de l'événement », a-t-il relevé, soulignant que les services de l'État sont présents dans les différents foyers religieux du pays pour accompagner l'organisation de cette importante célébration. Cheikh Mahi Niass a formulé des prières à l'endroit des autorités et salué leur engagement en faveur des communautés religieuses.

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Au-delà de l'accompagnement matériel et organisationnel, le khalife a rappelé la dimension profondément spirituelle du Gamou, qui commémore la naissance du Prophète Mouhamed (PSL). Selon lui, cette célébration doit être avant tout un moment de recueillement, de prière et de dévotion, mais également une occasion pour les fidèles de s'inspirer des enseignements et du comportement de l'Envoyé de Dieu.

« C'est un moment de recueillement, de prières, de dévotion spirituelle, mais surtout un moment pour s'inspirer des valeurs et des comportements de l'Envoyé de Dieu, Mouhamed (PSL) », a-t-il expliqué. Le guide religieux a également présenté le Gamou comme un grand moment de communion nationale. Il a invité les fidèles à prier pour la paix, la prospérité et le développement du Sénégal.

Cheikh Mahi Niass a, par ailleurs, insisté sur l'importance de préserver les liens de solidarité entre les populations et leurs dirigeants. « Le peuple n'a que son gouvernement, et le gouvernement n'a que son peuple. Les deux doivent s'aider mutuellement », a-t-il déclaré, rappelant que l'action gouvernementale doit être orientée vers le service des citoyens. Pour le khalife général de la Fayda Tidjaniya, les grands rendez-vous religieux constituent ainsi des occasions privilégiées de renforcer l'unité et la cohésion du peuple sénégalais.