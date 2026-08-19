Dangote Petroleum Refinery a obtenu un programme de prise ferme d'un milliard de dollars en vue de son introduction en bourse prévue au Nigeria, ce qui lui apporte une source de financement supplémentaire alors que la société prépare ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse d'Afrique.

Ce programme comprend un placement privé financé à hauteur de 600 millions de dollars et un engagement de prise ferme de 400 millions de dollars qui soutiendra l'offre publique dès son lancement.

Marob Strategies and Consulting DIFC et Lilium Capital Group ont structuré le programme et agissent en tant que co-conseillers financiers. Le placement de 600 millions de dollars a été souscrit et financé par Pan-African Refinery Investment SPV, une filiale de Lilium. Les conseillers répartissent les participations entre des fonds souverains, des gouvernements, des institutions et d'autres investisseurs à travers l'Afrique et les Caraïbes.

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Ce nouveau soutien intervient alors que Dangote se prépare à une introduction en bourse prévue en octobre au Nigeria. La raffinerie a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission en vue d'une introduction en bourse pouvant atteindre 5 milliards de dollars, bien que le montant définitif n'ait pas encore été fixé. L'engagement de 400 millions de dollars devrait prendre effet au moment du lancement de l'offre, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions du marché.

Ce financement fait suite à un placement privé de 2,5 milliards de dollars annoncé en juillet et mené par Africa Finance Corporation. Cette opération avait été sursouscrite 3,7 fois et valorisait la raffinerie à environ 40 milliards de dollars. Dangote a déclaré vouloir que l'offre publique permette d'élargir l'actionnariat parmi les Nigérians tout en intégrant davantage d'institutions dans la base d'actionnaires.

Le produit de l'opération devrait servir à financer les projets d'extension de la capacité de raffinage à 1,4 million de barils par jour d'ici trois ans. Située près de Lagos, la raffinerie traite environ 700 000 barils par jour et approvisionne le Nigeria ainsi que les marchés d'exportation en carburant. Dangote prévoit également de construire une raffinerie au Kenya. L'usine a démarré sa production en 2024 après des coûts de construction d'environ 20 milliards de dollars. L'extension devrait être financée par des fonds propres, des emprunts et la trésorerie d'exploitation.

Points clés à retenir

Ce programme de souscription d'un milliard de dollars offre à Dangote une source de financement supplémentaire avant son introduction en bourse, mais il montre également l'ampleur des besoins en capitaux de la raffinerie pour sa prochaine phase de développement. La société a déjà réalisé un placement privé de 2,5 milliards de dollars, a déposé une demande d'introduction en bourse pouvant atteindre 5 milliards de dollars et prévoit de doubler sa capacité de traitement pour la porter à 1,4 million de barils par jour.

Si l'offre atteint le haut de cette fourchette, cela mettrait à l'épreuve la profondeur du marché boursier nigérian et la capacité des investisseurs à absorber une opération de cette ampleur. La structure de l'opération est également importante. Un engagement de souscription de 400 millions de dollars signifie qu'une partie de l'offre publique bénéficie d'un soutien avant même son lancement, ce qui réduit le risque que la société se retrouve avec des actions invendues.

Parallèlement, le placement financé de 600 millions de dollars permet de lever des capitaux avant l'introduction en bourse. Dangote cherche à diversifier son actionnariat tout en finançant son expansion grâce à une combinaison de fonds propres, de dette et de trésorerie d'exploitation.

Le placement de juillet a montré l'intérêt des investisseurs institutionnels, mais l'offre publique constituera un test différent, car l'entreprise souhaite également attirer les particuliers. Le résultat contribuera à établir la valeur de marché de l'un des plus grands actifs industriels d'Afrique et pourrait influencer la manière dont d'autres entreprises recourent aux marchés de capitaux africains pour financer leurs projets.