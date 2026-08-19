Cote d'Ivoire: Lutte contre l'orpaillage illégal - 27 personnes interpellées à Issia

La gendarmerie nationale a décidé de mettre désormais un terme à l'orpaillage illégal sur toute l'étendue du territoire national en vue de sauver non seulement l'environnement mais aussi des vies humaines. C'est dans ce cadre que les éléments de l'escadron de gendarmerie mobile de Daloa et ceux de la brigade d'Issia ont conjointement mené une opération le 17 août 2026, à Pierrekro, localité située dans la sous-préfecture de Namané, dans le département d'Issia.

Cette opération, selon la gendarmerie nationale, a permis aux forces de l'ordre d'interpeller 27 personnes. les gendarmes ont également procédé à la destruction de 15 concasseurs, 21 motopompes, 1 100 mètres de tuyau de raccordement et de plusieurs abris de fortune.

Dans la même veine, un détachement de l'escadron et de la brigade de Soubré ont détruit le même jour 10 dragues sur un affluent du fleuve Sassandra, non loin du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli. De même, 53 tapis de rétention ainsi que divers matériels utilisés pour l'extraction illégale de l'or ont également été détruits.

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Par ailleurs, le mardi 18 août 2026, un détachement de l'escadron mobile de Dabakala et une équipe du Gs-Loi, lors d'une opération, ont détruit et mis hors d'état d'usage 56 dragues sur le fleuve Comoé, dans le secteur Gbagba-Sirakoro-Assouadié, dans la sous-préfecture de Bassawa (département de Dabakala).

De même, 112 concasseurs, 252 bidons, 225 tapis de rétention de minerais et 45 bassines, utilisés dans le cadre de l'orpaillage illégal, ont également été détruits.