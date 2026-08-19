Cote d'Ivoire: Lutte contre l'orpaillage illégal - 27 personnes interpellées à Issia

19 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yao

La gendarmerie nationale a décidé de mettre désormais un terme à l'orpaillage illégal sur toute l'étendue du territoire national en vue de sauver non seulement l'environnement mais aussi des vies humaines. C'est dans ce cadre que les éléments de l'escadron de gendarmerie mobile de Daloa et ceux de la brigade d'Issia ont conjointement mené une opération le 17 août 2026, à Pierrekro, localité située dans la sous-préfecture de Namané, dans le département d'Issia.

Cette opération, selon la gendarmerie nationale, a permis aux forces de l'ordre d'interpeller 27 personnes. les gendarmes ont également procédé à la destruction de 15 concasseurs, 21 motopompes, 1 100 mètres de tuyau de raccordement et de plusieurs abris de fortune.

Dans la même veine, un détachement de l'escadron et de la brigade de Soubré ont détruit le même jour 10 dragues sur un affluent du fleuve Sassandra, non loin du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli. De même, 53 tapis de rétention ainsi que divers matériels utilisés pour l'extraction illégale de l'or ont également été détruits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le mardi 18 août 2026, un détachement de l'escadron mobile de Dabakala et une équipe du Gs-Loi, lors d'une opération, ont détruit et mis hors d'état d'usage 56 dragues sur le fleuve Comoé, dans le secteur Gbagba-Sirakoro-Assouadié, dans la sous-préfecture de Bassawa (département de Dabakala).

De même, 112 concasseurs, 252 bidons, 225 tapis de rétention de minerais et 45 bassines, utilisés dans le cadre de l'orpaillage illégal, ont également été détruits.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.