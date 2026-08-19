Cote d'Ivoire: Collision entre 2 camions - Un homme incarcéré dans l'une des cabines

Un camion de type Kia et un autre gros camion sont entrés en collision sur l'axe Katiola-Niakaramandougou, le 16 août 2026. Cet accident a fait trois victimes, âgées de 13, 18 et 35 ans, toutes de sexe masculin.

À l'arrivée des pompiers civils de Niakaramandougou, la victime la plus âgée était incarcérée dans la cabine du camion Kia. Les pompiers, déterminés à accomplir leur mission de secours, ont réussi à l'extraire. Malheureusement, elle souffrait d'une fracture à la jambe gauche.

Quant aux deux autres victimes, elles présentaient respectivement une blessure à la jambe gauche et des douleurs corporelles. Après leur prise en charge, toutes les victimes ont été évacuées à l'hôpital général de Niakaramandougou.