Cote d'Ivoire: Collision entre 2 camions - Un homme incarcéré dans l'une des cabines

18 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Un camion de type Kia et un autre gros camion sont entrés en collision sur l'axe Katiola-Niakaramandougou, le 16 août 2026. Cet accident a fait trois victimes, âgées de 13, 18 et 35 ans, toutes de sexe masculin.

À l'arrivée des pompiers civils de Niakaramandougou, la victime la plus âgée était incarcérée dans la cabine du camion Kia. Les pompiers, déterminés à accomplir leur mission de secours, ont réussi à l'extraire. Malheureusement, elle souffrait d'une fracture à la jambe gauche.

Quant aux deux autres victimes, elles présentaient respectivement une blessure à la jambe gauche et des douleurs corporelles. Après leur prise en charge, toutes les victimes ont été évacuées à l'hôpital général de Niakaramandougou.

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