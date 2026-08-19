Burkina Faso: 2e région militaire - Le CEMGA remobilise les FDS et VDP

Le Chef d'Etat-major général des armées (CEMGA), le général de division Moussa Diallo, a rendu visite aux blessés de guerre à l'hôpital militaire colonel-major Yorian Tanguy Ouattara de Bobo-Dioulasso au camp Ouezzin Coulibaly, avant de s'entretenir avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la garnison de Bobo-Dioulasso, le mardi 18 août 2026. Une visite placée sous le signe du soutien, de l'écoute et du renforcement de l'engagement patriotique dans la lutte contre le terrorisme.

A l'hôpital militaire colonel-major Yorian Tanguy Ouattara, la matinée du mardi 18 août 2026, a commencé par un moment empreint de solidarité. Le Chef d'Etat-major de l'armée (CEMGA), le général de division Moussa Diallo, s'est rendu au chevet des militaires blessés afin de s'enquérir de leur état de santé et leur transmettre un message de soutien du Président du Faso, chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré.

Pour le chef du département de chirurgie de l'hôpital militaire de Bobo-Dioulasso, le médecin-colonel Dahourou Ibrahim, cette visite du CEMGA est encourageant aussi bien pour les patients que pour le personnel soignant.

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« La présence du chef d'Etat-major à nos côtés contribue à remonter le moral des blessés et à encourager les équipes médicales à poursuivre leurs efforts. L'hôpital entretient une collaboration étroite avec le CHU Souro Sanou, notamment pour la prise en charge de certains cas complexes », a laissé entendre le médecin colonel Dahourou. Après l'hôpital, c'est à la Place du Réduit que le CEMGA a retrouvé les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la garnison de Bobo-Dioulasso.

Face aux hommes engagés pour la défense du territoire, le général de division Moussa Diallo a tenu un discours de reconnaissance et de remobilisation.

Cette sortie, a-t-il expliqué, s'inscrit dans une tournée effectuée sur instruction du président du Faso auprès des différents groupements de forces. Elle vise à faire le point sur les opérations, à identifier les difficultés rencontrées et à ajuster l'organisation des forces, notamment pendant la saison des pluies. L'objectif est également de préparer la conduite des opérations à la sortie de cette période afin de renforcer l'action contre les groupes armés terroristes.

Dans la garnison de Bobo-Dioulasso, le CEMGA dit avoir trouvé une équipe « très soudée », volontaire et déterminée à accomplir sa mission.

Travailler dans la cohésion

Un constat qui, selon lui, doit servir de socle à la poursuite des efforts de sécurisation. Il a également salué les résultats obtenus malgré les contraintes matérielles. « Rien n'est impossible », a-t-il martelé en substance, appelant les forces à travailler dans la cohésion et la complémentarité. Pour lui, la défense du Burkina Faso est une responsabilité collective qui exige l'engagement de tous. Le général a également assuré que des efforts vont être poursuivis pour améliorer les moyens et les capacités opérationnelles de la 2e région militaire, présentée comme la plus vaste du Burkina Faso.

Au sein de la troupe, le message a trouvé un écho favorable. Le commandant de la 2e région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, a indiqué que cette visite opérationnelle a permis de faire le point sur les missions en cours et de recevoir les directives de la hiérarchie. Il a réaffirmé, au nom des FDS et des VDP, l'engagement à poursuivre les efforts pour la restauration et la stabilisation de la région et,

au-delà, de l'ensemble du Burkina Faso.

De l'hôpital militaire à la Place du

Réduit, la visite du CEMGA aura ainsi été plus qu'une simple tournée de terrain.

Elle a permis de rapprocher la hiérarchie des hommes engagés dans la bataille, qu'ils soient au front, dans les unités ou en convalescence. En quittant la garnison, le général de division Moussa Diallo a renouvelé son appel à la persévérance et à l'unité. Pour lui, la victoire contre le terrorisme repose sur l'action conjuguée des différents maillons de la chaîne sécuritaire. Un message que les FDS et les VDP de la garnison de Bobo-Dioulasso sont appelés à traduire en actes sur le terrain.