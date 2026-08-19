Burkina Faso: Université Lédea Bernard Ouédraogo - Les travaux de réalisation du complexe pédagogique affichent un taux d'exécution de 84 %

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Pr Adjima Thiombiano a visité, le 17 août 2026, le chantier de réalisation d'infrastructures pédagogiques à l'Université Lédéa-Bernard-Ouédraogo (ULBO) , à Ouahigouya. Accompagné du gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, le Pr Adjima Thiombiano est allé constater l'évolution des travaux de chantier.

C'est un complexe pédagogique qui est en cons- truction dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ), sous la houlette du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Il est composé d'un amphithéâtre de 500 places et d'un bloc pédagogique de type R+2. A moins d'un mois du délai imparti, les travaux sont en cours d'achèvement avec un taux d'exécution physique d'environ 84%.

Un niveau satisfaisant pour le Pr Adjima Thiombiano eu égard à la qualité du travail réalisé par l'entreprise commise aux travaux. Cependant, le ministre chargé de l'Enseignement supérieur s'est voulu clair avec l'entreprise commise à la tâche.

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« Il y a des motifs de satisfaction, mais naturellement nous leur avons demandé d'accélérer pour permettre à l'autre équipe qui doit procéder à la pause des équipements de pouvoir faire le travail afin que ce complexe soit vraiment disponibilisé dès le 1er octobre prochain », a indiqué le ministre. Pour le Pr Adjima Thiombiano, il ny'a pas de choix à faire, l'infrastructure doit être achevée dans les délais impartis.

« Une chose est de gagner le marché, l'autre est de montrer qu'on devrait leur faire confiance et je crois que le gouvernement a fait confiance à chacune de ces entreprises qui doivent forcément jouer leur partition », a-t-il souligné. L'entreprise, pour sa part, s'est engagée à respecter le délai du 31 août 2026 pour ce qui concerne la partie construction.

Ces infrastructures sont attendues dès la rentrée académique 2026-2027 afin d'accroitre la capacité d'accueil de l'université Lédéa-Bernard-Ouédraogo.