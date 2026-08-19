Burkina Faso: Issaka Krismtoe Kafando, jeune concepteur - « Kibaré centralise toutes les informations pour donner la vraie actualité au pays »

interview

Etudiant en deuxième année en analyse statistique à l'Institut supérieur des sciences de la population (ISSP), Issaka Krismtoe Kafando, a conçu Kibaré, une application d'agrégation d'actualités qui centralise les informations issues de sources fiables telles que Sidwaya, Lefaso.net, Burkina24, etc. Son ambition est d'offrir aux citoyens un outil simple, rapide et crédible pour accéder à l'actualité nationale, tout en contribuant à endiguer le flot de fakenews qui polluent l'espace public. Avec Kibaré, l'information vérifiée est désormais à portée de main, chaque cinq minutes, sur smartphone ou via le web.

Sidwaya (S) : Comment vous est née l'idée de développer l'application Kibaré ?

Issaka Krismtoe Kafando (IKF) : L'idée de la création de cette nouvelle application est née quand le Président Ibrahim Traoré a censuré certains médias au Burkina Faso. J'ai constaté que beaucoup de fausses informations circulent à propos du Burkina Faso depuis le début de la Révolution progressiste populaire et de l'AES en général. Il était compliqué d'avoir les vraies informations, à part le journal de 13h et celui de 20h de la RTB et aussi quelques sites web, comme Sidwaya, Lefaso.net...

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Je me suis dit pourquoi ne pas créer une application qui centralise toutes ces informations en un seul endroit pour donner la vraie actualité du Burkina Faso. Et aussi, si on a une application qui donne la vraie actualité concernant le Burkina Faso, cela va faire reculer les fausses informations. D'où la naissance de Kibaré qui regroupe les vraies informations issues de vraies sources au Bur-kina Faso.

S : Comment marche Kibaré ?

IKF : Kibaré est un agrégateur d'actualités qui fonctionne sous forme de scrapping c'est-à-dire une récupération automatique de données sur un site web. L'application fait une requête vers une Interface de programmation d'application (API) que j'ai créée. Pour le moment, des sites d'actualités que l'API prend en compte sont Sidwaya, Burkina 24, Lefaso.net etc. Ces sites ont un flux RSS qui facilite toute plateforme qui veut récupérer ces actualités. Kibaré qui fonctionne sur cette base récupère ces flux d'informations et les affiche dans l'application.

S : Quelle est la plus-value de Kibaré par rapport aux médias en ligne ?

IKF : Kibaré scanne dans les médias l'actualité toutes les 5 minutes pour ne

rater aucune information. Lorsqu'une nouvelle actualité paraît, l'utilisateur reçoit une notification et peut directement cliquer pour être redirigé vers l'article. Chaque 5 minutes, s'il y a une information, vous recevrez une notification. Et les notifications, si vous trouvez plus tard que c'est assez dérangeant, vous pouvez aller dans les paramètres et les désactiver. Il y a aussi la possibi-lité de laisser un commentaire.

Si vous trouvez qu'une information est un sujet à débattre, vous pouvez laisser votre commentaire. Mais pour laisser un commentaire, il va falloir créer un compte pour laisser une trace de votre part, parce ce que vous êtes le garant de ce que vous allez dire. Donc si votre commentaire porte préjudice à quelqu'un ou à quelque chose, vos coordonnées sont là et vous devez répondre à vos actes. En plus sur Kibaré Il n'y a pas de limite ni de censure non plus.

S : Comment accéder à Kibaré ?

IKF : Kibaré est totalement gratuit. Il est accessible via le site web, kibaré.info, mais nous travaillons à le rendre disponible sur les différents stores. Il suffit juste d'ouvrir le lien kibari.info dans votre navigateur et vous aurez

accès au site vitrine. Ensuite vous cliquez sur télécharger l'application pour avoir la version APK pour Android et l'installer. Pour ceux qui n'ont pas d'Android, ils peuvent utiliser l'application en version web qui a de la même fonctionnalité que la version Android.

S : Quels sont les médias référencés pour collecter les informations ?

IKF :Pour l'instant c'est Sidwaya, le Faso.net, Burkina 24, Minute.bf, 3TV et AIB qui sont référencés.

S : Envisagez-vous d'en ajouter d'autres ?

IKF : Oui, j'envisage d'ajouter d'autres médias. Mais pour le moment je projette de sillonner ces différents médias que j'ai déjà ajoutés pour demander leur autorisation si c'est possible. Etant donné que l'application n'est pas encore ouverte au grand public, j'envisage de demander leur permission pour afficher leurs différentes actualités dans l'application Kibaré.

S : Comment comptez-vous tirer de revenus, vu que l'application est gratuite ?

IKF : Pour le moment, je ne pense pas déjà à monétiser l'application. Mais dans un futur proche, je pense à intégrer des publicités, mais pas des publicités intrusives qui vont empêcher les utilisateurs d'accéder à l'actualité.

Ce seront des publicités locales des différentes entreprises burkinabè ou peut-être africaines qui voudront plus de visibilité. eIles auront peut-être à passer à la caisse pour afficher leur contenu dans l'application. Mais pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité.