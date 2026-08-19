Burkina Faso: 2e région militaire - 30 blessés de guerre outillés en aviculture

Le commandant de la 2e région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, a lancé une formation en aviculture au profit de 30 blessés de guerre, le lundi 17 août 2026 à Bobo-Dioulasso. Organisée en collaboration avec la ferme « NEEMA BALO », cette session de formation vise à renforcer les capacités des bénéficiaires afin de leur permettre de développer des activités génératrices de revenus et de poursuivre leur contribution à la construction du Burkina Faso.

Trente blessés de guerre prennent part, du 17 au 21 août 2026, à une formation en aviculture au camp Ouezzin-Coulibaly de Bobo-Dioulasso. Le lancement de ladite formation a été effectué par le commandant de la 2e région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, le lundi 17 août 2026. Cette initiative, portée par l'entreprise « NEEMA BALO » en collaboration avec la 2e région militaire, vise à offrir des perspectives concrètes de réinsertion et d'autonomie à ceux qui se sont sacrifiés au front.

Pour le lieutenant-colonel Lassané Porgo, cette formation s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des militaires blessés au cours des opérations. Selon lui, l'apprentissage constitue un moyen de renforcer les capacités des bénéficiaires afin qu'ils puissent développer des activités après leur passage sur les théâtres d'opérations. « Il faut leur donner des outils pour être encore utiles à leur nation, pour les autonomiser, pour qu'ils puissent s'installer », a-t-il déclaré. Le commandant de la 2e région militaire a également établi un lien entre cette initiative et la vision des autorités en matière de production nationale.

A l'en croire, l'initiative s'inscrit également dans la vision des plus hautes autorités, dont le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Pour ce faire, il a salué la contribution de l'entreprise « NEEMA BALO » ainsi que celle du président des aviculteurs du Guiriko, pour leur accompagnement. Pour lui, la solidarité et l'accompagnement des initiatives permettant aux bénéficiaires de développer des activités constituent des moyens de participer à la construction nationale.

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« C'est comme ça qu'on construit une nation, on construit une famille pour que chacun puisse se produire », a-t-il soutenu.

Pour le responsable de « NEEMA BALO », Dramane Traoré, l'initiative constitue une manière pour son entreprise d'apporter sa contribution au soutien des blessés de guerre.

« Nous ne sommes pas délaissés »

« Nous avons bien voulu apporter avec fierté notre contribution pour soutenir les blessés de guerre, qui apportent au quotidien, jour comme nuit, leur contribution pour que le Burkina Faso reste debout », a-t-il expliqué. Selon lui, la formation doit permettre aux participants d'acquérir des connaissances pratiques dans le domaine de l'élevage de volaille afin qu'eux, au-delà de leur mission de défense de la Patrie, puissent avoir d'autres possibilités pour améliorer la suite de leur vie.

Durant les cinq jours de formation, plusieurs modules sont prévus. Ils portent notamment sur les techniques de construction des poulaillers, l'alimentation de la volaille, les soins à apporter aux animaux ainsi que la valorisation et la commercialisation des produits issus de l'aviculture. Du côté des bénéficiaires, l'initiative est accueillie favorablement. L'adjudant Alassane Sanou a salué l'attention accordée aux blessés de guerre et l'accompagnement dont ils bénéficient. « Il faut dire que c'est une initiative énorme que nous accueillons à bras ouverts.

Ça montre à quel point la hiérarchie est proche des blessés de guerre. Nous ne sommes pas délaissés », a-t-il déclaré. Pour le militaire, cette formation constitue également une occasion d'envisager d'autres perspectives professionnelles et de mieux préparer la suite de son parcours. « Je pense que cette initiative va nous permettre d'avoir un autre parcours et également de pouvoir bien nous organiser dans notre pays », a-t-il ajouté.