Burkina Faso: Camp vacances Faso Mêbo - Dans la 1re région militaire, les campeurs à la découverte des composantes des FDS

Dans le cadre de la deuxième édition du camp vacances Faso Mêbo, les jeunes campeurs ont eu l'occasion, ce mardi 18 août 2026 , dans la 1re région militaire, de découvrir les différentes composantes des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Une immersion destinée à permettre aux jeunes de mieux comprendre les missions, les capacités et les valeurs de ces différents corps au service de la Nation. L'activité s'est déroulée en présence du commandant de la 1re région militaire, le lieutenant-colonel Amado Bambara, le capitaine Benin Ulrich, coordonnateur régional de l'Agence Faso Mêbo des Koulsé, le lieutenant Bambara Frédéric, directeur de camp vacances 1re RM 2026 ainsi que le Naaba Tigré, Trésor humain vivant, Souleymane Ouédraogo.

De l'armée de terre à l'armée de l'air, en passant par la brigade spéciale et d'intervention rapide, la Gendarmerie nationale, la brigade nationale de sapeurs-pompiers, la Police nationale et plusieurs unités spécialisées, les campeurs se sont succédé avec ordre et discipline pour découvrir les hommes, les équipements et les moyens mobilisés dans l'accomplissement de leurs missions.

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Le commandant de la 1re région militaire, lieutenant-colonel Amado Bambara, a échangé avec les campeurs sur la géopolitique. "Vous devez avoir des notions de géographie afin de pouvoir mieux comprendre votre environnement géographique et la place du Burkina Faso dans la sous-région et dans le monde. Que personne ne vous fasse douter de votre valeur ni de ce que vous valez".

Il a également mis l'accent sur les notions à connaître impérativement en tant que Burkinabè. "Vous devez être fiers de votre pays et, pour cela, vous devez tout connaître sur votre pays : son nom, sa capitale, les pays limitrophes, sa superficie ainsi que les alliances que nous avons avec les différents pays". Le lieutenant Bambara Frédéric, directeur du camp vacances 1re région 2026 dans la région des Koulsé, a pour sa part, énuméré les différentes activités menées durant le camp.

"Plusieurs modules ont été dispensés aux enfants, à savoir l'éducation civique et patriotique, la discipline militaire, des travaux pratiques et communautaires, notamment la confection et la pose des pavés. Nous avons également fait de l'art vivant et de l'art plastique afin que les enfants s'imprègnent de la culture et de l'art". Il nous a également présenté les activités menées au cours de cette journée.

Un cadre d'apprentissage et d'épanouissement

"Aujourd'hui, le programme porte sur la connaissance des armes et des services. Il s'agit de leur présenter les différentes composantes des Forces armées nationales, les missions qui leur sont dévolues, ainsi qu'un aperçu du matériel utilisé par les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leurs missions. Il s'agit de leur montrer concrètement ce que font les hommes de tenue". Le lieutenant nourrit des attentes bien précises à l'issue de cette journée. "A la fin de ces démonstrations, il s'agit de susciter des vocations chez les enfants. Nous en sommes convaincus.

Ils représentent l'avenir de demain et pourront également apporter leur pierre à la construction de notre nation", a-t-il dit. Naaba Tigré, Trésor humain vivant, le camarade Souleymane Ouédraogo, a eu le plaisir de parler de sa passion aux campeurs. « J'étais cultivateur, après je me suis reconverti en tisserand. Je fais partie de ceux qui ont commencé ce métier et j'ai tissé les pagnes de certaines autorités. Pour ce métier, il faut de la rigueur, de la concentration, mais surtout de la disciplin ».

En plus de ces démonstrations, plusieurs ateliers ont également été proposés aux campeurs, notamment des ateliers de peinture, de danse et de théâtre, ainsi que des activités de plantation d'arbres et d'initiation au pilotage de drones. A travers ces différentes activités, le camp vacances Faso Mêbo s'affirme comme un cadre d'apprentissage et d'épanouissement pour les jeunes.

Entre éducation civique et patriotique, découverte des métiers, activités culturelles, travaux communautaires et initiation aux nouvelles technologies, les campeurs sont ainsi outillés pour devenir des citoyens responsables et engagés, capables de contribuer à la construction et au développement de leur nation.