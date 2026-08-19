Burkina Faso: Loroum - Une vingtaine de terroristes neutralisés dont plusieurs chefs

18 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Les Forces combattantes ont neutralisé une vingtaine de terroristes au cours d'une opération coordonnée menée, le 21 juillet 2026, dans la zone de Sollobo, commune de Titao. Parmi ces criminels figuraient trois de leurs chefs, dont Khalidou Tall, alias Yéro, alias Wahilou.

L'offensive des forces combattantes, conduite dans la matinée du 21 juillet 2026, visait un important groupe de terroristes établi dans la zone de Sollobo. Elle a permis, outre la neutralisation d'une vingtaine de malfaiteurs, de récupérer d'importants moyens logistiques, notamment des engins roulants, des armes, des munitions, du numéraire et divers matériels. Parmi les trois chefs neutralisés figure Khalidou Tall, alias Yéro, alias Wahilou, originaire de Sim, dans la commune de Thiou, province du Yatenga. Actif dans la région de Yaadga, Khalidou Tall était à la tête d'un groupe chargé notamment de conduire des attaques contre les Forces combattantes.

Il a ainsi planifié et participé à plusieurs actions violentes dans les provinces du Lorum et du Yatenga. Son groupe était notamment impliqué dans l'embuscade tendue, le 21 juillet 2026, contre le convoi de ravitaillement de Sollé. Cette opération, savamment exécutée, prive les factions actives du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) d'un de leurs chefs opérationnels.

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Rappelons que le 25 juillet 2026, une quinzaine de terroristes et plusieurs de leurs chefs, dont Sangaré Barry Manga (32 ans), ont été neutralisés lors d'une offensive des patriotes dans la forêt de Kinséré, commune de Barani, province de Koosin. L'élimination en cascade des cerveaux terroristes permettra à coup sûr aux Forces combattantes, engagées sous le commandement du chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, de se rapprocher de leur objectif ultime : la restauration de la paix et de la sécurité partout au Burkina.

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