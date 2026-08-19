Bénin: Angélique Kidjo reçoit la 2 854e étoile sur le Walk of Fame à Los Angeles

18 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

L'Afrique est honorée. La célèbre chanteuse Angélique Kidjo reçoit officiellement une étoile, le mardi 18 août 2026 à 20 h 30, sur le mythique trottoir de Hollywood Boulevard, à Los Angeles (États-Unis).

Cette reconnaissance internationale fait d'elle la première artiste originaire du continent africain à être honorée d'une étoile sur Hollywood Boulevard. À l'annonce de l'attribution de son étoile, Angélique Kidjo s'était confiée à Franceinfo. Elle ne réalisait pas encore qu'elle allait recevoir cette haute distinction.

« Il faut que vous soyez tous là, témoins de cela, parce que je ne peux pas porter cela toute seule », avait-elle déclaré humblement à l'Afp. Elle s'était ensuite convaincue qu'elle était certes la première chanteuse africaine à avoir une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, mais qu'elle ne serait certainement pas la dernière. Pour elle, « beaucoup d'autres suivront... ».

Pour rappel, Angélique Kidjo a été révélée au monde dans les années 1980 par le producteur Chris Blackwell. Cette artiste béninoise a collaboré avec de nombreux artistes, tels que le Nigérian Davido et la figure montante de la musique ivoirienne, Roseline Layo.

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