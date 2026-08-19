Madagascar: Football - CAN 2027 - Les Barea face à l'urgence de la préparation

Les Barea connaissent désormais leurs adversaires sur la route de la CAN 2027. Face au Nigeria et à la Guinée-Bissau, Madagascar devra vite accélérer sa préparation.

Le compte à rebours est désormais lancé pour les Barea de Madagascar. La Confédération africaine de football (CAF) a fixé les dates des éliminatoires de la CAN 2027 et la sélection malgache connaît son parcours dans le groupe L. Un parcours qui s'annonce particulièrement relevé avec le Nigeria, la Guinée-Bissau et la Tanzanie, cette dernière étant déjà qualifiée en qualité de pays organisateur.

Pour Madagascar, l'équation est donc claire : parmi les trois autres sélections, une seule décrochera son billet pour la phase finale. Autrement dit, les Barea devront terminer devant le Nigeria et la Guinée-Bissau pour poursuivre leur aventure. Une mission difficile, mais loin d'être impossible, à condition de bien négocier chaque rendez-vous.

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Le calendrier prévoit une entrée en matière particulièrement délicate. Madagascar se déplacera d'abord au Nigeria, avant de recevoir la Tanzanie quelques jours plus tard. En novembre, les Barea affronteront à deux reprises la Guinée-Bissau. Les deux dernières journées, programmées en mars 2027, les opposeront de nouveau au Nigeria, puis à la Tanzanie. Dans un groupe aussi resserré, chaque point pourrait avoir son importance au moment de faire les comptes.

Mais au-delà du calendrier et des adversaires, une autre question se pose: où en est la préparation de Madagascar ? À un peu plus d'un mois du premier match, la liste des joueurs convoqués n'est toujours pas connue. Une situation qui suscite des interrogations, alors que le temps commence à manquer pour préparer dans les meilleures conditions une campagne qui laissera peu de marge d'erreur.

Une préparation qui doit s'accélérer

Le sélectionneur et son staff doivent désormais accélérer la préparation. La constitution du groupe, la disponibilité des joueurs expatriés, les choix tactiques et la mise en place des automatismes sont autant de paramètres qui nécessitent du temps. Or, le calendrier se rapproche.

La dernière sortie des Barea n'a pas été particulièrement rassurante. En juin, Madagascar s'était lourdement incliné face au Maroc en match amical, sur le score de 4-0. Une rencontre qui avait toutefois permis à la sélection de se mesurer à un adversaire de très haut niveau. Un autre match amical face à l'Ouganda était envisagé, mais celui-ci n'a finalement pas eu lieu, réduisant encore les occasions de préparation collective.

Dans ce contexte, la publication de la prochaine liste sera particulièrement scrutée. Elle permettra de mesurer les choix du staff et de voir si certains nouveaux visages ou joueurs de retour peuvent apporter des solutions supplémentaires à une équipe qui devra rapidement trouver son équilibre.

La question des infrastructures et du lieu des rencontres à domicile reste également importante. Pouvoir évoluer devant son public dans des conditions optimales constituerait un avantage non négligeable dans une campagne où la moindre unité pourrait faire la différence.

Le potentiel des Barea existe, mais le temps presse. Le déplacement au Nigeria constituera un premier test grandeur nature, avant des rendez-vous qui pourraient rapidement donner une orientation à cette campagne. Face à des adversaires expérimentés, Madagascar devra être prêt dès la première journée.

À un peu plus d'un mois du coup d'envoi, l'enjeu n'est donc plus seulement de connaître les adversaires. Il s'agit désormais de savoir si les Barea disposeront de suffisamment de temps pour se préparer, se structurer et aborder cette course à la CAN 2027 avec de réelles ambitions.