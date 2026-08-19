Madagascar: Mahajanga - Kopakelatra nettoie après la Star Tour

Après les milliers de personnes réunies pour la Star Tour, place au nettoyage. À Mahajanga, une centaine de jeunes ont participé, en début de semaine, à une opération Kopakelatra organisée sur le site de l'événement ainsi que dans plusieurs espaces publics. Moov Up Boeny, le Club Wash, des jeunes volontaires de la DREN et des membres du personnel de la Star ont également pris part à l'initiative.

L'initiative vise notamment à préserver les lieux très fréquentés de la ville. « C'est aussi, pour nous, une manière de remercier la population », souligne Soamihanta Andriamanantena, responsable de la RSE de la Star. Dolsain Guy Arvely, PDS de Mahajanga, a également apporté son soutien à l'opération, rappelant l'importance de préserver l'une des plages les plus prisées des vacanciers.

Déployé dans six villes, Kopakelatra a permis de collecter 270 tonnes de déchets plastiques cette année. Ces matières sont ensuite destinées au recyclage. La Star les transforme notamment en doudounes, tandis que des associations partenaires utilisent les bouteilles pour fabriquer des pavés autobloquants.

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Au-delà du nettoyage, la Star souhaite désormais renforcer la sensibilisation. Avec le PDS de Mahajanga, sa responsable de la RSE envisage une campagne destinée à mobiliser la population, les associations et les entreprises autour de la collecte et du recyclage des déchets. Une nouvelle opération est également prévue en septembre dans le cadre du World Cleanup Day.