Madagascar: Église reformée - La FJKM célèbre son 58e anniversaire

La FJKM célèbre ses 58 ans avec le lancement du recyclage de ses pasteurs. Un double événement placé sous le signe de la foi et de l'engagement.

D'une pierre deux coups. Le lancement officiel du recyclage national pastoral des 1 300 pasteurs de l'Église réformée FJKM (Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara), à Madagascar et à l'étranger, a coïncidé avec la célébration du 58e anniversaire de l'Église, hier.

Ce double événement marque la vie de l'Église réformée cette année. Un culte a ainsi été organisé dans les sept centres nationaux qui accueillent le recyclage national pastoral afin de marquer cette célébration.

Au Canada, un culte a également été célébré à la paroisse FJKM Ottawa, hier soir. Dans son message aux fidèles, le président de la FJKM a rappelé les missions et les responsabilités des membres de l'Église.

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« Chers membres de l'Église de Jésus-Christ à Madagascar. Au nom de notre Seigneur Jésus- Christ, nous adressons nos félicitations et souhaitons la paix de Dieu à toute la FJKM à l'occasion de cette célébration. L'Église de Jésus-Christ à Madagascar, qui a officiellement pris ce nom lors de la fusion des trois missions protestantes (LMS, FFMA et MPF) le 18 août 1968, célèbre aujourd'hui son 58e anniversaire.

Il ne s'agit donc pas seulement d'une célébration d'anniversaire, mais d'un temps pour se souvenir de la guidance de Dieu, apprécier sa grâce et réfléchir aux responsabilités qui nous attendent encore. Salutations à tous ceux qui ont guidé la FJKM dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, à ceux qui la guident encore aujourd'hui et à ceux qui la guideront à l'avenir », a déclaré le révérend Zaka Harimasy Andriamampianina, président de la FJKM.

Naissance

À Antananarivo, un culte s'est déroulé à la FJKM Ifaliarivo Ambanidia. La cérémonie a été dirigée par le pasteur stagiaire Fidelice Razafimanantsoa. Il a, par la suite, prononcé une homélie inspirée des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 31. « La FJKM, Église saine, doit prier et craindre Dieu, prendre soin les uns des autres et s'entraider. L'Église est témoin de 58 années de foi, d'unité et d'espérance, de grâce et d'engagement spirituel », a souligné l'homéliste.

L'histoire de la naissance de l'Église a été rappelée à l'assistance durant la cérémonie. La FJKM est née le 18 août 1968 à Toamasina lors de son premier grand synode. Elle résulte de l'unification de trois Églises protestantes issues de traditions missionnaires : la London Missionary Society (LMS), la Mission protestante française (MPF) et la Friends Foreign Mission Association (FFMA). Actuellement, la communauté compte six millions de membres.

Six présidents s'y sont succédé depuis 1968. L'actuel président, élu en 2025 à Tolagnaro lors du 20e synode national, dirige la communauté jusqu'en 2029. Le mandat d'un président dure quatre ans. Le slogan de la FJKM pour les quatre années à venir, jusqu'en 2029, est inspiré de la première épître aux Corinthiens 15, 58b : « Mahefà be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo (travaillez toujours mieux au service du Seigneur) ».

Mille trois cents pasteurs en recyclage

Tous les quatre ans, après le grand synode national (Synoda Lehibe ou SL), tous les pasteurs de la FJKM sont soumis au recyclage national. Cette formation complémentaire vise à apporter de nouvelles connaissances professionnelles aux pasteurs en exercice.Les 1 300 pasteurs de la FJKM, issus des 39 synodes régionaux, sont répartis dans sept centres, à savoir Mahajanga, Morondava, Fenoarivo Atsinanana, Ambositra, Vatomandry, Foulpointe et Antsiranana. La formation a débuté hier et s'achèvera ce vendredi 21 août.

La même organisation se déroule actuellement au niveau du Synode régional du Canada (SP 39), avec tous les pasteurs de la FJKM.Pour les révérends membres du synode régional SP 37 Vato Fehizoro Ampitan-dranomasina, en France, le recyclage se déroule à Rome au mois de septembre. Les thèmes du recyclage portent notamment sur le partage biblique, les moments de prière collective, la réflexion sur la vie de couple des pasteurs et le ministère. Le bureau central coordonne l'organisation.

Le cadre aborde les orientations stratégiques et les défis théologiques de l'institution réformée.Des pasteurs venant de La Réunion, d'Allemagne et de Côte d'Ivoire participent à cette formation. « Le retour à la théologie du calvinisme face à la montée des sectes et la promotion des projets de production illustrent cette grande réunion, après le grand synode de 2025 », a expliqué le pasteur Rakotoniaina, venant de Côte d'Ivoire.

Cette année, trois activités majeures figurent au programme de la FJKM : la formation des diacres, qui a débuté depuis quelques mois dans les 39 synodes régionaux ou SP, la célébration de l'anniversaire de la naissance de l'Église ainsi que le recyclage national pastoral.Vero Andrianarisoa