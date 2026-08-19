Madagascar: Forum - Le pays et Madagascar renforcent leurs liens d'affaires

Les relations commerciales entre Madagascar et Maurice se renforcent à travers le Forum d'affaires Maurice-Madagascar, organisé à Antananarivo du 18 au 21 août.

La rencontre réunit des acteurs économiques des deux pays autour des opportunités commerciales, des partenariats et de l'internationalisation des entreprises.

Selon Lalaina Randriamasy, directrice de la promotion des relations avec l'extérieur au sein du ministère du Commerce et de la Consommation, Maurice est le deuxième pays africain vers lequel Madagascar exporte ses marchandises. Elle indique que 13 % des exportations malgaches sont destinées à l'île Maurice. Ces exportations sont en hausse et concernent notamment les produits agricoles destinés à l'exportation ainsi que les produits halieutiques. Les échanges s'effectuent également dans l'autre sens, Madagascar important des produits en provenance de Maurice.

Pour les opérateurs malgaches, cette dynamique représente une occasion d'élargir leurs réseaux et d'identifier de nouveaux débouchés. Les rencontres organisées dans le cadre de la mission commerciale du SheTrades Mauritius Hub permettent aux entreprises de présenter leurs produits et services, de comprendre les attentes du marché et d'échanger avec des partenaires commerciaux potentiels locaux.

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Entrepreneuriat féminin

La mission comprend notamment un forum d'affaires, des rencontres B2B avec des entreprises malgaches, des réunions avec différentes parties prenantes et des visites d'entreprises. Au total, 91 participantes et participants issus de plusieurs secteurs prennent part à cette initiative. L'agro-industrie, l'agro-transformation, les technologies de l'information et de la communication, les services professionnels, l'éducation, l'artisanat, les énergies renouvelables, l'hôtellerie, la restauration, le textile, les huiles essentielles, la transformation des déchets plastiques et le transit figurent parmi les domaines représentés.

Ces échanges peuvent permettre d'identifier des acheteurs, distributeurs, investisseurs et prestataires de services, mais aussi d'explorer des collaborations et des partenariats commerciaux durables.

L'entrepreneuriat féminin occupe également une place importante dans cette initiative. Le SheTrades Mauritius Hub, créé en mars 2023 par l'Economic Development Board (EDB) de Maurice, accompagne les entreprises dirigées par des femmes dans leur développement et leur accès aux marchés internationaux. Depuis sa création, plus de 100 entreprises dirigées par des femmes ont rejoint sa communauté.

Présenté lors du forum par Nirmala Jeetah, directrice Healthy & Life Science, ITC SheTrades Mauritius Hub, le dispositif permet notamment de bénéficier de formations, de coaching, d'activités de développement commercial et d'opportunités de participation à des salons professionnels régionaux ou internationaux.

La démarche s'inscrit dans l'initiative SheTrades du Centre du commerce international (CCI), qui vise à renforcer la participation des femmes au commerce international.