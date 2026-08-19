Madagascar: Éducation inclusive - Sciences et numérique cherchent leur public féminin

19 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

En 2020, les filles ne représentaient que 17 % des effectifs en Mathématiques et Informatique à la Faculté des Sciences de l'université d'Antananarivo, contre 63 % à la Faculté des Lettres. Cette disparité illustre leur faible présence dans les filières scientifiques. Les obstacles peuvent apparaître dès l'orientation scolaire, sous l'influence des stéréotypes et des pratiques sexistes au sein de la famille et de l'école. Dans les zones rurales et défavorisées, les difficultés d'accès et de poursuite des études peuvent également affecter leurs parcours.

Ces enjeux ont été au coeur d'un atelier organisé le 18 août au ministère de l'Éducation nationale, à Anosy. Menée entre février et avril 2025, une étude pré-facto a permis d'identifier les facteurs qui influencent l'accès, la persévérance et la réussite des filles dans les Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STIM) ainsi que dans le numérique. Les résultats doivent désormais contribuer à l'adaptation des pratiques pédagogiques.

Parmi les outils présentés figure Zah'Ai, une solution accessible sur téléphone, tablette ou ordinateur, avec ou sans connexion Internet. Elle met notamment à disposition des ressources consacrées à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage autonome.

Le dispositif s'adresse aux élèves de Seconde et de Première ainsi qu'à leurs enseignants, dans des lycées pilotes d'Analamanga, d'Amoron'i Maniaet de Diana.

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