Madagascar: Sécurité routiere - Les vitres fumées et les LED reviennent dans le débat routier

Après des opérations déjà menées sur les vitres fumées et les éclairages LED, une nouvelle phase de sensibilisation est annoncée avant la reprise de l'application stricte des règles en vigueur.

Les vitres fumées et les éclairages LED reviennent au centre des discussions sur la circulation routière. Une réunion consacrée au contrôle et à la sécurité routière s'est tenue au ministère des Transports et de la Météorologie, en présence des services des transports terrestres, de la police, de la gendarmerie, de la préfecture et de la Commune urbaine d'Antananarivo.

La sensibilisation doit précéder l'application stricte des règles. Les usagers seront informés des dispositions en vigueur avant la reprise des contrôles. Des propositions portant sur la modification des sanctions financières et les mesures d'immobilisation des véhicules ont également été évoquées. Leur contenu devra être communiqué avant une éventuelle mise en application.

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Les taxi-be sont également concernés par ces mesures. Les demi-tours effectués en dehors des itinéraires prévus ont notamment été abordés. Cette pratique est dénoncée lorsqu'elle modifie le trajet prévu et pénalise les passagers. Le respect des cahiers des charges des transporteurs figure également parmi les points discutés.

La réunion a par ailleurs porté sur la coordination des différents intervenants chargés des contrôles. Les services concernés doivent harmoniser leurs rôles et leurs actions sur les routes nationales.

Après une période de contrôles visant les vitres fumées et les éclairages LED, le retour à la sensibilisation constitue ainsi une nouvelle étape. La date précise de reprise des contrôles n'a toutefois pas encore été communiquée.