Afrique: Campagne du continent - CFFA et FC Rouge en exil au prix fort

La campagne africaine du CFFA et du FC Rouge sera un match de plus par rapport à leurs adversaires respectifs, faute de terrains homologués à Madagascar. Cette absence de terrain oblige les deux clubs malgaches à jouer à l'extérieur les rencontres censées se jouer à domicile. Les deux manches sont prévues entre le 4 et le 6 septembre, puis du 11 au 13 septembre 2026. En Ligue des champions, le club d'Andoharanofotsy affrontera le Lijabatho FC du Lesotho. En Coupe de la Confédération, le FC Rouge sera opposé aux Zambiens des Red Arrows.

Le FC Rouge débutera la confrontation à l'extérieur avant de recevoir au match retour. De son côté, le CFFA doit également trouver une enceinte de repli pour accueillir son adversaire, faute de stade homologué sur le territoire malgache.

Pour une délégation de 25 personnes, cette situation représente une charge financière importante. Avec un taux indicatif de 1 euro pour 4 992 ariary, un billet aller-retour vers Maurice estimé à 504 euros revient à environ 2,52 millions d'ariary par personne, soit près de 63 millions d'ariary pour l'ensemble de la délégation. Aux Comores, sur la base d'un billet à 630 euros, les frais de transport atteindraient près de 78,6 millions d'ariary.

Solution logique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En ajoutant les billets d'avion, cinq nuits d'hôtel, la restauration, les déplacements locaux, la location du stade et les imprévus, le budget pourrait atteindre entre 110 et 135 millions d'ariary pour Maurice, les Comores ou l'Afrique du Sud. À Nairobi, une enveloppe prudente de 135 à 160 millions d'ariary serait à prévoir. Ces montants restent toutefois indicatifs et dépendent fortement des tarifs pratiqués au moment des réservations.

Sur le papier, Maurice apparaît comme la solution la plus économique et la plus logique géographiquement. Le trajet est court, les coûts aériens relativement maîtrisés et l'île constitue une destination familière pour les clubs malgaches. L'option mauricienne est d'ailleurs évoquée pour les rencontres des deux représentants malgaches.

Le principal enjeu demeure toutefois l'homologation du stade. Une destination peu coûteuse perd tout son intérêt si l'enceinte retenue ne satisfait pas aux exigences de la CAF au moment des rencontres.

L'Afrique du Sud offre davantage de garanties en matière d'infrastructures et de solutions de repli, mais à un coût potentiellement supérieur. Les Comores ont pour elles la proximité, tandis que le Kenya apparaît moins intéressant financièrement.

Pour le CFFA et le FC Rouge, Maurice semble donc le meilleur compromis économique, à condition de sécuriser rapidement un stade homologué pour les deux fenêtres du 4-6 et du 11-13 septembre. Dans le cas contraire, l'Afrique du Sud pourrait devenir l'option la plus sûre. Une chose est certaine : faute de pouvoir recevoir à Madagascar, chaque match continental transformera désormais le « domicile » en une facture pouvant dépasser 100 millions d'ariary pour une délégation de 25 personnes.