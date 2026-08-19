Madagascar: RN2-Ampasipotsy Gara - Un routier prend la fuite après un accident mortel

19 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un conducteur est activement recherché après avoir abandonné sa semi-remorque à la suite d'un accident mortel survenu lundi soir, vers 19 h 30, sur la RN2, à Ampasipotsy Gare, dans le district de Moramanga. Le poids lourd a percuté par l'arrière un minibus en panne, stationné sur le bas-côté. Celui-ci transportait des vacanciers partis d'Antananarivo à destination de Foulpointe.

Le choc a causé la mort de deux passagers, un homme et sa soeur, et blessé trois autres personnes qui ont été hospitalisées à Moramanga. Certains voyageurs étaient à l'intérieur du minibus, d'autres inspectaient le moteur lorsque le camion est survenu. Le véhicule a été projeté, écrasant ceux qui se trouvaient devant.

Selon la gendarmerie du poste d'Andasibe, l'aide-chauffeur du poids lourd, qui dormait, ne s'est réveillé qu'au moment du choc. Les recherches se poursuivent pour retrouver son collègue.

La route, rectiligne mais en légère montée, était plongée dans l'obscurité. Les feux défectueux du poids lourd n'auraient pas permis de repérer le minibus. L'enquête ouverte devra établir les responsabilités.

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