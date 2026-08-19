Congo-Kinshasa: Six humanitaires tués entre janvier et juin au pays, les attaques de drones inquiètent l'ONU

À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée ce mercredi 19 août, le Coordonnateur humanitaire en RDC, Damien Mama, appelle à renforcer la protection des travailleurs humanitaires et à garantir l'accès aux populations dans le besoin.

Entre janvier et juin 2026, 243 incidents ont affecté le personnel humanitaire en République démocratique du Congo, faisant six morts, selon les données présentées par Damien Mama.

Les attaques de drones, une nouvelle menace

Le Coordonnateur humanitaire souligne que la situation sécuritaire complique davantage le travail des organisations humanitaires dans les zones touchées par les conflits et les déplacements de populations.

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Il relève notamment l'utilisation croissante des drones, qui expose davantage les civils et les travailleurs humanitaires et complique l'acheminement de l'aide.

« Les attaques contre les travailleurs humanitaires doivent cesser », a déclaré Damien Mama, appelant au respect du droit international humanitaire.

À l'insécurité s'ajoute la résurgence de la maladie à virus Ebola, qui accroît la vulnérabilité des populations dans plusieurs provinces du pays.

Selon Damien Mama, les besoins humanitaires continuent d'augmenter alors que les ressources disponibles restent insuffisantes.

Le plan de réponse humanitaire en RDC n'est actuellement financé qu'à 47 %, a-t-il indiqué, appelant les partenaires à accroître leur soutien.

Appel à protéger les civils et les humanitaires

À l'occasion de cette journée, le Coordonnateur humanitaire a appelé toutes les parties à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave et à protéger les civils.

Il a également plaidé pour une mobilisation internationale à la hauteur des besoins humanitaires en RDC, tout en rendant hommage aux travailleurs qui continuent d'apporter assistance aux populations malgré les risques auxquels ils sont exposés.