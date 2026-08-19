Congo-Kinshasa: Le pays et la Tanzanie renforcent leur coopération économique et sanitaire

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, ont convenu de renforcer la coopération entre leurs deux pays, notamment dans les domaines économique, énergétique, sécuritaire et sanitaire.

Cette décision est intervenue mardi 18 août 2026 à Zanzibar, lors d'un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État à la State House de Kizimkazi, au terme de la visite officielle de Félix Tshisekedi en Tanzanie, selon une dépêche de la Présidence.

Sur le plan économique, les deux dirigeants ont décidé de redynamiser la Commission permanente mixte et de mettre en place un nouveau partenariat .

Ils ont également convenu d'un cadre de coopération technique portant sur la gestion des minerais critiques, le partage de données géologiques stratégiques et l'évaluation des opportunités de coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel.

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Des infrastructures pour renforcer les échanges

Les discussions ont également porté sur la modernisation des infrastructures de transport le long du Corridor central, afin de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.

Cette coopération prévoit notamment la réhabilitation des infrastructures portuaires de Dar es Salaam, Kigoma et Kalemie, le renforcement du transport lacustre et l'interconnexion progressive des réseaux ferroviaires.

Les deux pays envisagent également le déploiement d'une dorsale transfrontalière en fibre optique pour renforcer leur connectivité numérique.

Sur le plan sécuritaire, la Tanzanie a réaffirmé son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC, dans le contexte des violences persistantes dans l'Est du pays.

Les deux chefs d'État ont appelé au respect du droit international, notamment au retrait des forces étrangères et à la cessation des hostilités. Ils ont également réitéré leur soutien aux processus de paix de Washington et de Doha.

Une assistance sanitaire face à Ebola

La présidente tanzanienne a par ailleurs annoncé le déploiement d'une assistance sanitaire d'urgence en faveur de la RDC, en signe de solidarité face à l'épidémie d'Ebola.

Elle a assuré de la disponibilité de la Tanzanie à apporter l'aide nécessaire au peuple congolais.

À l'issue de leur rencontre, Félix Tshisekedi a salué le renforcement des relations entre les deux pays, affirmant repartir de Tanzanie « très heureux et très confiant » quant à l'avenir de leur coopération.