Afrique Centrale: Tiss Warren Mombo nommé aux Sotigui Awards, Afrotōpia poursuit son ascension 

19 Août 2026
allAfrica.com
Par Lyss Koumba

Tiss Warren Mombo vient d'être nommé aux Sotigui Awards dans la catégorie Meilleur acteur de l'Afrique centrale. L'acteur gabonais est distingué pour son interprétation d'Ezekiel dans Afrotōpia, premier long-métrage de David Mboussou. Organisée à Ouagadougou le 14 novembre prochain, cette 11e édition fera figure de référence pour la reconnaissance du jeu d'acteur sur le continent et dans sa diaspora.

Cette nomination intervient alors que le film lui-même poursuit sa propre trajectoire à l'international. Afrotōpia a été sélectionné au Silicon Valley African Film Festival 2026, l'un des rendez-vous incontournables du cinéma africain aux États-Unis, après une première new-yorkaise remarquée en mai dernier, où il avait été salué comme un « manifeste écologique ».

Le film raconte l'histoire d'Ezekiel, jeune aspirant cinéaste pris en étau entre les ambitions de son père, puissant homme d'affaires du bassin du Congo, et la découverte d'un projet d'exploitation d'une forêt sacrée, dernier refuge d'une communauté autochtone. Un récit qui tisse ensemble drame familial, mémoire coloniale et urgence environnementale  des thèmes chers au cinéma gabonais contemporain.

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Deux nominations, une même œuvre : la preuve qu'un film porté par une écriture ancrée dans les réalités gabonaises peut aujourd'hui rayonner bien au-delà de ses frontières.

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