L'année 2025 a établi un nouveau triste record en matière de violences contre les travailleurs humanitaires. Quelques 907 collègues ont été tués, blessés ou enlevés, a déclaré aujourd'hui le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire.

Si le nombre d'humanitaires tués a légèrement diminué l'année dernière pour s'établir à 350, le niveau global de violence n'a pas baissé : selon la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires de Humanitarian Outcomes, 322 travailleurs humanitaires ont survécu à des attaques au cours desquelles ils ont été blessés, tandis que 235 ont été enlevés.

Avec 186 travailleurs humanitaires tués, Gaza est restée, pour la troisième année consécutive, la zone la plus meurtrière, suivie du Soudan, où 71 personnes ont été tuées.

Depuis le début de l'année 2026, 82 travailleurs humanitaires ont été tués, 97 blessés et 39 enlevés à travers le monde.

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« Plus de 1 000 travailleurs humanitaires ont été tués en seulement trois ans, ce qui est complètement inacceptable », a déclaré Tom Fletcher, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordinateur des secours d'urgence. « Mais le simple fait de dénoncer ces faits ne suffira pas à protéger le prochain travailleur humanitaire. Les États doivent respecter le droit international humanitaire et utiliser tous les moyens à leur disposition pour protéger les civils et nos collègues. Et il doit y avoir de réelles conséquences pour ceux qui enfreignent les règles. »

La prolifération des drones armés bon marché et facilement adaptables est particulièrement préoccupante, car elle met une puissance meurtrière entre les mains d'un nombre toujours plus grand de personnes et fait affluer davantage d'armes explosives dans les zones urbaines.

Au Soudan, les drones armés ont causé 80 % des morts de civils au cours des quatre premiers mois de 2026, frappant des marchés et des établissements de santé.

En Ukraine, les drones ont tué 80 civils rien qu'au mois d'avril de cette année, tandis qu'en Fédération de Russie, des civils ont été tués et des infrastructures civiles endommagées à la suite d'attaques de drones.

En Colombie, les attaques menées à l'aide de drones armés ont quadruplé entre 2024 et 2025.

Les humanitaires sont de plus en plus souvent pris pour cible par des drones armés. En mars dernier, un travailleur humanitaire a été tué lors d'une frappe de drone contre un immeuble résidentiel en République démocratique du Congo. En l'espace d'une seule semaine en mai, quatre convois humanitaires ont été frappés en Ukraine.

« Les drones armés sont devenus le nouveau visage d'un vieux danger : l'anéantissement délibéré ou inconsidéré de vies civiles », a déclaré M. Fletcher. « La technologie peut évoluer, mais les lois de la guerre, elles, ne changent pas. »

La campagne mondiale de cette année, Agir pour l'Humanité, met à l'honneur les travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie, à travers des entretiens avec leurs familles. Derrière chaque statistique se cache une famille dont la vie a été bouleversée.