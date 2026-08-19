Kenya: Un hélicoptère s'écrase près du mont Ololokwe, aucun survivant

Le Kenya a été frappé par un nouvel accident d'hélicoptère. Ce mercredi 19 août, un appareil s'est écrasé près du mont Ololokwe, dans le comté de Samburu, à environ 250 kilomètres à vol d'oiseau au nord de Nairobi, selon des informations rapportées par plusieurs médias internationaux.

D'après TRT Afrika, l'hélicoptère transportait des touristes. Aucun des occupants n'a survécu à l'accident : les sept personnes à bord — six touristes et le pilote — ont trouvé la mort.

L'Autorité kényane de l'aviation civile (KCAA) a confirmé le crash, précisant que l'accident s'était produit à 9 h 13, heure locale (6 h 13 GMT).

La KCAA a indiqué que l'appareil était un EC 130-B4, un hélicoptère conçu à l'origine par Eurocopter, devenu depuis Airbus Helicopters. Selon sa configuration, cet appareil peut accueillir un pilote et jusqu'à six ou sept passagers.

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« Je confirme qu'il y a eu un accident d'hélicoptère. Il n'y a aucun survivant », a déclaré à l'AFP une source du secteur aéronautique, qui n'a toutefois pas été en mesure de préciser la nationalité des victimes.

La Croix-Rouge kényane a également confirmé son intervention. Dans un message publié sur X, l'organisation a indiqué participer aux opérations de secours après « un événement aérien » survenu dans le comté de Samburu. Les équipes de secours s'efforçaient alors d'atteindre le lieu du crash, situé dans une zone difficile d'accès.

Une zone prisée des touristes

Le mont Ololokwe, dont le sommet culmine à environ 2 000 mètres d'altitude, est un site emblématique du comté de Samburu et revêt une importance particulière pour le peuple samburu, qui le considère comme une montagne sacrée.

La région attire également de nombreux visiteurs, notamment pour la randonnée et les safaris. Plusieurs opérateurs touristiques proposent par ailleurs des survols de la région en hélicoptère.

Cet accident intervient quelques mois seulement après un autre crash meurtrier. Le 1er mars dernier, six personnes, dont un député kényan, avaient perdu la vie dans l'accident d'un hélicoptère dans l'ouest du pays.

Les circonstances exactes du crash survenu près du mont Ololokwe restent pour l'heure inconnues. Une enquête devrait permettre de déterminer les causes de l'accident et d'établir l'identité des victimes.