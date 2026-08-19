Afrique Centrale: 66e anniversaire de l'indépendance du pays - Les Congolais vivant au Rwanda ont célébré l'événement

Le 15 août à Kigali, les Conglais établis au Rwanda ont célébré le 66e anniversaire de l'indépendance de leur pays autour de l'ambassadeur Jean Félix Mokiemo et d'une délégation de la primature. La cérémonie, organisée dans les locaux de la représentation diplomatique, a réuni étudiants et membres de la communauté congolaise dans une atmosphère empreinte de patriotisme.

Les festivités ont débuté par l'exécution de l'hymne national, avant la projection du message à la Nation du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, délivré la veille.

Dans ce message, le chef de l'Etat a rappelé que la célébration de l'accession du Congo à la souveraineté internationale constitue un moment de commémoration d'un passé commun, appelant à la conscience collective et à la valorisation de l'identité nationale.

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L'édition 2026 de la fête de l'indépendance est intervenue dans un contexte marqué par l'élection présidentielle du 15 mars dernier. Elle a été placée sur le thème « Objectif développement : accélérons la marche ! ». Dans cette perspective, Denis Sassou N'Guesso a appelé à une célébration placée sous le signe de la méditation, afin de faire de l'ambition de développement et de la détermination du peuple congolais des leviers d'accélération de la marche vers le développement.

À Kigali, le message présidentiel a ensuite fait l'objet d'une séance d'explication de texte animée par les étudiants Verlon Bingui et Marie Samuelle Sakala. Les échanges ont permis aux participants de revenir sur les principales orientations contenues dans cette adresse du chef de l'Etat, notamment celles relatives à la transformation et à la digitalisation.

Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur Jean Félix Mokiemo a salué la volonté politique exprimée par le président de la République, notamment à travers son ambition de s'attaquer aux défis du développement par le recours accru à la digitalisation. Le diplomate a indiqué sa détermination à contribuer à la traduction de cette orientation dans les faits, estimant que le Rwanda constitue, dans sa circonscription diplomatique, un modèle à suivre. Il a précisément souligné que la mission diplomatique du Congo souhaiterait un large échange d'expériences entre les deux pays dans le domaine de la digitalisation de l'administration publique.

Pour Jean Félix Mokiemo, la digitalisation doit progressivement investir l'ensemble des secteurs de la société congolaise. Et, en vue de transformer les mentalités congolaises, il a exhorté les étudiants à communiquer sur l'expérience du Rwanda où tout est digitalisé.

La célébration s'est poursuivie dans une ambiance conviviale, offrant aux Congolais de Kigali l'occasion de renforcer les liens de fraternité et de solidarité autour des valeurs nationales.