Kenya: 100 000 consultations pour soutenir la santé des jeunes à Mombasa

communiqué de presse

Permettre aux adolescents en difficulté de consulter un médecin gratuitement, de recevoir une aide sociale et une écoute attentive : c'est le pari de nos équipes à Mombasa, au Kenya. Après quatre ans d'action et plus de 100 000 consultations, Médecins Sans Frontières (MSF) confie la gestion de ce projet aux autorités de santé locales. Retour sur une initiative qui a changé la vie de milliers de jeunes Kényans et Kényanes.

Des soins médicaux accessibles, sans honte ni préjugés

À Mombasa, beaucoup de jeunes hésitent à pousser la porte d'un centre de santé. La peur du regard des autres, le manque de confidentialité ou le coût financier des soins sont autant de freins. La situation est encore plus difficile pour les jeunes les plus isolés comme ceux vivant dans la rue, qui font face à des addictions, ou issus minorités, qui subissent trop souvent rejet et stigmatisation.

Pour répondre à ce défi, MSF a ouvert de 2022 à avril 2026 des espaces réservés aux jeunes dans trois centres de santé de la ville (Bamburi, Junda et Ganjoni), en partenariat avec les services de santé locaux.

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Une équipe médicale et psychologique à l'écoute

Ici, la prise en charge est globale. Les jeunes peuvent y trouver en un seul endroit tout ce dont ils ont besoin :

Des consultations médicales générales et des conseils sur la vie affective et sexuelle ;

Un accompagnement psychologique pour traverser les moments difficiles ;

Un accès au dépistage du VIH et des hépatites ;

Une aide sociale et un suivi personnalisé.

La clé du succès ? Des jeunes éducateurs formés qui accueillent ces adolescents et adolescentes, les écoutent et les accompagnent, sans jugement.

« Les jeunes que nous rencontrons nous font confiance, car ils savent que nous sommes passés par les mêmes situations, par les mêmes challenges. Ils se sentent libres de parler de leurs problèmes et de leurs besoins », témoigne Michael, éducateur au centre.

Plus de 100 000 consultations en quatre ans

L'engouement a été immédiat. Entre 2022 et avril 2026, plus de 100 000 consultations ont été réalisées.

Pour ne laisser personne de côté, les équipes ne sont pas seulement restées dans les dispensaires : grâce à des cliniques mobiles et à des tournées nocturnes, elles sont allées à la rencontre des jeunes directement dans leurs quartiers, parfois dans les zones les plus difficiles d'accès.

Des résultats concrets sur la santé physique et mentale

Une étude menée tout au long du projet montre ses impacts positifs :

· +33 % de jeunes qui osent aller se faire soigner ;

· -20 % de symptômes de dépression ;

· +12 % de tests de dépistage du VIH ;

· +40 % de jeunes qui adoptent un traitement préventif contre le VIH (PrEP) ;

· +23 % de personnes victimes de violences qui demandent de l'aide.

Ce cadre sécurisant a particulièrement aidé les jeunes les plus marginalisés à reprendre confiance dans le système de santé et à suivre régulièrement leurs traitements.

« J'avais perdu espoir, au point que je pensais au suicide. Quand j'ai quitté le centre de santé, j'avais retrouvé l'envie et j'ai senti que je n'étais plus seule. Je n'avais jamais vu une structure comme celle-ci ailleurs à Mombasa », témoigne une jeune femme soutenue par nos équipes.

Aujourd'hui, MSF passe la main aux acteurs locaux

Après quatre années de travail main dans la main avec les soignants locaux, les éducateurs et les habitants, MSF a transmis le projet aux autorités de santé de Mombasa.

Nos équipes leur ont notamment partagé ce qui a le mieux fonctionné pour que ces services continuellement adaptés aux jeunes perdurent. Dans les prochains mois, MSF restera présente à Mombasa pour poursuivre ses autres actions auprès des plus fragiles.

L'action de MSF au Kenya

Présente au Kenya depuis plus de 30 ans, Médecins Sans Frontières (MSF) intervient auprès des populations les plus vulnérables à travers le pays. Dans les quartiers les plus touchés par la pauvreté de Nairobi comme Mathare, nos équipes prennent en charge les victimes de violences sexuelles et soignent le VIH. MSF répond également aux urgences climatiques et épidémiques, en luttant notamment contre la malnutrition dans les zones arides du Nord touchées par les sécheresses.