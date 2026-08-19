Maroc: Revue de Police - 70 ans de la DGSN entre héritage, modernisation et proximité

Le 56è numéro de la Revue de Police, publiée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en langues arabe et française, vient de paraître sous le titre "70 ans de la DGSN : Quand héritage et modernisation riment avec proximité".

Ce nouveau numéro (mai 2026) propose une immersion dans les sept décennies d'évolution d'une institution qui a su préserver ses valeurs fondamentales tout en s'inscrivant dans une dynamique continue de modernisation et d'innovation pour accompagner les mutations de la société.

L'éditorial de cette édition revient sur le parcours de l'institution depuis sa création le 16 mai 1956, mettant en lumière son évolution et l'adaptation constante de ses structures, de ses moyens et de ses modes d'action au service de la protection des personnes et des biens.

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Dans ce sillage, l'éditorial met en exergue la cérémonie commémorative du 70è anniversaire de la création de la Sûreté nationale, organisée à l'occasion de la 7è édition des Journées Portes Ouvertes (JPO), un événement à forte portée symbolique ayant réuni responsables institutionnels, personnalités nationales et étrangères et représentants de la société civile. Cette cérémonie a été l'occasion de rendre un hommage appuyé aux générations de femmes et d'hommes ayant contribué à l'édification de la Sûreté nationale au fil des décennies.

Le point d'orgue de ces festivités, souligne-t-on, reste le Message Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la famille de la Sûreté nationale et à son Directeur Général, M. Abdellatif Hammouchi, saluant les efforts déployés et louant les sacrifices consentis par les femmes et les hommes de cette noble institution au service de la Nation et des citoyens.

La première rubrique de cette édition, « Événement », met en lumière l'inauguration du nouveau siège de la DGSN à Rabat, dont les travaux de construction ont été lancés en 2019 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui a abouti à un édifice conçu selon des standards architecturaux, technologiques et environnementaux les plus avancés, traduisant une nouvelle étape dans la modernisation de l'environnement professionnel policier « où performance, innovation, ergonomie et qualité de vie au travail se conjuguent au service de l'efficacité opérationnelle ».

Dans la rubrique « Repères », la revue retrace l'histoire de la DGSN depuis 1956, à travers notamment un retour sur la genèse de l'institution et les défis de ses premières années, marquées par la construction d'une Police nationale moderne, avant de revenir sur les grandes étapes du recrutement, de la formation et de la modernisation des structures et des moyens de la Sûreté nationale.

Le volet « Spécial » est, quant à lui, consacré à la 7è édition des Journées Portes Ouvertes de la DGSN, présentées comme un concept novateur de proximité ayant connu un succès croissant auprès du public.

À travers plusieurs articles, ce dossier revient sur le passage de l'initiative à son institutionnalisation, l'affluence record enregistrée lors de ces journées, ainsi que le rayonnement numérique et l'audience grandissante de cet événement, devenu un rendez-vous majeur de communication et de proximité entre la Police et les citoyens.

La revue s'intéresse également au dispositif déployé à cette occasion, notamment à travers un « village sécuritaire » inspiré du patrimoine de la ville de Rabat, ainsi qu'à l'identité visuelle des JPO, conçue dans un équilibre entre héritage et modernité.

Un autre volet des JPO est dédié aux échanges autour de thématiques d'actualité, notamment la sécurité aux abords des établissements scolaires, la criminalité économique et financière à l'ère du numérique, le recrutement et la formation au sein de la DGSN, ainsi que la gouvernance des postes frontières.

La publication revient enfin sur les moments forts et les marques de gratitude ayant accompagné les célébrations du 70è anniversaire de la Sûreté nationale, soulignant que cette étape ouvre une nouvelle séquence dans le processus de modernisation d'une institution appelée à poursuivre son adaptation aux mutations de son environnement et aux attentes des citoyens.