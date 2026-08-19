Centrafrique: Les travailleurs humanitaires exposés à de nombreux incidents

En Centrafrique, la crise humanitaire reste préoccupante malgré quelques améliorations enregistrées dans certaines préfectures. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée ce 19 août, l'Ocha tire la sonnette d'alarme sur la situation de milliers de personnes vulnérables. Sur le terrain, les travailleurs humanitaires sont eux aussi exposés à des incidents, alors que le manque de financement réduit les moyens disponibles pour venir en aide aux populations.

Depuis janvier 2026, plusieurs dizaines d'incidents ont touché des travailleurs humanitaires, selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha). Les zones les plus sensibles sont notamment Zémio, dans le Haut-Mbomou, Birao, dans la Vakaga, ainsi que Nana-Bakassa et Ouadda. Ces incidents sont principalement liés à l'insécurité : vols à main armée, agressions, enlèvements, tentatives d'intrusion, mais aussi restrictions de mouvements et arrestations.

La situation humanitaire continue de se dégrader à Gbazara, dans l'Ouham-Fafa, au nord-ouest du pays. Plus de 4 450 personnes, ayant fui les attaques armées à Béhilié en avril dernier, y vivent dans des conditions difficiles. Elles manquent notamment d'eau potable, de nourriture, de médicaments et de services de base.

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Selon Ocha, plus d'1,3 million de personnes ont besoin d'une aide humanitaire cette année. Mais seulement 24 % ont reçu une assistance. Le manque de financement complique davantage la réponse humanitaire. Sur les 264 millions de dollars prévus, seuls 59 millions ont été mobilisés.

Entre insécurité, crises au Soudan et au Tchad voisin, catastrophes naturelles et déplacements de population, les besoins restent donc importants en République centrafricaine.