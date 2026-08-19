Afrique: Au Cameroun, les jeunes footballeuses inspirées par le sacre des Lionnes indomptables à la CAN féminine

Au Cameroun, le titre de championne d'Afrique des Lionnes indomptables remporté dimanche 16 août 2026 face au Malawi inspire de nombreuses jeunes footballeuses au niveau local. Avec la victoire des Lionnes, elles sont de plus en plus déterminées sur les terrains poussiéreux au cours des tournois de quartiers. Malgré les réticences des parents, ces jeunes filles croient dur comme fer qu'elles pourront aussi faire carrière comme leurs aînées.

Sur une petite aire de jeu en terre battue située derrière le stade omnisport de Yaoundé, des jeunes filles participent à un tournoi de vacances mettant aux prises les académies de football. Marie Abouga a 13 ans, latérale gauche, elle n'entend pas abandonner son rêve. « J'aimerais jouer comme Monique Ngock, je joue au football parce que c'est ma passion et les parents m'encouragent déjà. »

Florence Onana est quant à elle gardienne de but de l'académie de football Josac, elle trouve une motivation supplémentaire avec le sacre des Lionnes indomptables. « Après la victoire des lionnes, je suis venue avec une motivation pour pouvoir jouer aussi comme la gardienne Michaely [Bihina, ndlr]. Au départ, mes parents ne voulaient pas que je joue au football, maintenant, ils ont accepté le fait que je joue. »

« Cette victoire et l'engagement des lionnes ont influencé les filles »

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C'est sous le regard de leurs encadreurs que ces filles sont formées à la pratique du football. Justin Edeni, encadreur de l'académie jeunesse olympique, dit avoir observé une transformation psychologique de ses joueuses après le triomphe des Lionnes. « Cette victoire et l'engagement des lionnes ont influencé les filles. Ça leur donne envie d'être comme elles demain. e les ai trouvées motivées, il y a eu une de nos filles qui m'écrit ce matin pour me demander de créer une équipe des U18 pour les gardiennes ».

Plusieurs joueuses du championnat local étaient de l'expédition du Maroc, trois d'entre elles ont gagné une place de titulaire durant la compétition.