Sénégal: Don de sang - Plus de 100 poches collectées en une journée à Ziguinchor

Plus de 100 poches de sang ont été collectées, mercredi, au Centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS) de Ziguinchor, à l'occasion d'une journée de don de sang organisée par le Service départemental de la Jeunesse et des Sports.

Présidée par l'adjoint au préfet de Ziguinchor, Modou Samb, l'activité a enregistré une forte mobilisation de la jeunesse, des mouvements sportifs, des forces de défense et de sécurité, ainsi que de plusieurs services de l'État.

« Nous avons voulu placer la jeunesse, les mouvements sportifs et les forces de défense et de sécurité au coeur d'un acte citoyen capable de sauver des vies. Les forces de défense et de sécurité ont répondu massivement à l'appel, démontrant ainsi, une fois encore, que le concept armée-nation n'est pas un simple slogan, mais une réalité », a déclaré Seydina Ka, chef du Service départemental de la Jeunesse et des Sports et directeur du CDEPS de Ziguinchor.

Selon lui, la collecte a largement dépassé les prévisions des organisateurs.

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« Nous avons été agréablement surpris par l'ampleur de la mobilisation. Nous pensions difficilement atteindre un tel niveau de collecte. Mais nous avons finalement largement dépassé la barre des 100 poches. C'est une très bonne nouvelle pour les structures sanitaires de la région », s'est-il félicité.

Des agents de la Sonaged et plusieurs autres services de l'État ont également pris part à cette campagne de don de sang.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par un déficit de poches de sang dans plusieurs établissements sanitaires de la région.

« Il y a quelques semaines, nous avions été informés d'un déficit important de poches de sang dans les établissements sanitaires. La situation est suffisamment préoccupante pour que chacun se sente concerné. Le don de sang constitue aujourd'hui une urgence absolue et nous devons unir nos forces pour contribuer à combler ce déficit », a souligné Seydina Ka.

La collecte de plus de 100 poches devrait ainsi contribuer au renforcement des stocks disponibles dans les structures sanitaires de la région.