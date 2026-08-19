Sénégal: Mbeubeuss - 2.353 travailleurs vont bénéficier d'un programme de formation professionnelle

Dakar — Quelque 2.353 travailleurs parmi les 3.786 recensés à la décharge de Mbeubeuss, à Dakar, vont bénéficier d'un programme de développement des compétences destiné à faciliter leur insertion ou leur reconversion professionnelle, aux termes d'une convention de partenariat signé mercredi entre l'Office national de formation professionnelle (ONFP) et le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED).

"L'un des volets de ce projet de restauration des moyens de subsistance est le développement des compétences au profit de 2.353 travailleurs parmi les 3.786 qui ont été recensés", a déclaré la directrice générale de l'ONFP, Mame Awa Ndoye, lors de la cérémonie de signature dudit partenariat.

Le programme relatif à ce partenariat concerne 21 métiers et vise notamment à renforcer les compétences des anciens travailleurs et récupérateurs de la décharge et à faciliter leur insertion dans les futures infrastructures de valorisation des matières, ou leur reconversion vers d'autres métiers.

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Les formations porteront notamment sur le bâtiment, l'artisanat, le commerce, le transport, ainsi que sur le tri, la collecte et la valorisation des déchets, la transformation du plastique et le compostage.

Pour la directrice du PROMOGED, Sophie Dione Sène, cette convention de partenariat représente une étape importante dans la mise en oeuvre du plan de restauration des moyens de subsistance des personnes affectées par le projet de résorption de la décharge de Mbeubeuss.

"La transformation ne se limite pas aux infrastructures physiques. Elle prend également en compte les femmes, les hommes, les jeunes et les groupes vulnérables qui ont vécu et travaillé pendant plusieurs années autour de la décharge de Mbeubeuss", a-t-elle souligné.

Les formations proposées devront permettre aux bénéficiaires d'acquérir des compétences adaptées aux opportunités du marché du travail et d'engager une transition vers des métiers "plus sûrs, plus valorisables et plus durables", a indiqué Mme Sène.

L'ONFP va assurer la mise en oeuvre des formations, le suivi des bénéficiaires et la délivrance des attestations ou titres de qualification professionnelle, tandis que le PROMOGED prendra en charge les ressources nécessaires et participera au suivi des activités.