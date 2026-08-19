Sénégal: L'OFNAC mise sur les relais communautaires et les professionnels des médias pour promouvoir la transparence

Kaolack — Le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, a insisté, mercredi, à Kaolack (centre), sur la nécessité d'inciter les populations à s'approprier davantage les questions de transparence et de bonne gouvernance, en s'appuyant notamment sur les médias et les relais communautaires.

"La tenue de cet atelier a une signification importante en ce sens qu'elle confirme notre conviction que la transparence et la bonne gouvernance ne doivent pas rester des sujets exclusivement discutés à Dakar ou dans les administrations centrales. Elles doivent être portées au plus près des populations", a-t-il déclaré.

Moustapha Ka s'exprimait à l'ouverture d'un atelier de renforcement de capacités des journalistes et relais communautaires des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine sur les instruments de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance.

Selon lui, ces acteurs, en raison de leur ancrage territorial, de leurs connaissances des réalités locales et de leurs contacts directs avec les populations, constituent des "relais essentiels" pour mieux faire connaître et comprendre les instruments de transparence et de bonne gouvernance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cet atelier vise précisément à renforcer votre capacité à porter ces messages au sein des communautés et à contribuer ainsi à rendre les politiques publiques de prévention plus accessibles, plus concrètes et mieux comprises", a-t-il expliqué.

Le président de l'OFNAC a souhaité que les deux journées de travaux permettent également aux participants de mieux connaître les nouveaux instruments juridiques et de poser les bases d'une collaboration durable entre l'OFNAC, les médias et les relais communautaires.

Il a annoncé, à ce titre, la structuration d'un réseau de journalistes partenaires, l'organisation d'échanges périodiques ainsi que la mise en place d'un dispositif de suivi au-delà de l'atelier.

Selon le gouverneur de Kaolack, Guedji Diouf, l'organisation de cette rencontre intervient dans un contexte où la transparence et la redevabilité publique deviennent des exigences fondamentales de l'action publique.

Il a jugé pertinent le choix des participants, estimant que leur implication devrait leur permettre de disposer des instruments nécessaires pour contribuer à la diffusion d'une information fiable auprès des populations.

Le chef de l'exécutif régional a invité les journalistes à tirer profit de cette session de renforcement de capacités, pour mieux faire connaître les mécanismes existants en matière de transparence et de bonne gouvernance et faire de l'information un outil de prévention et de sensibilisation.