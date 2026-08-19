Ile Maurice: Le Tour de l'île , une aventure devenue collective

Grand-Baie, littoral nord, littoral ouest, Souillac, Blue-Bay, retour par la côte est jusqu'à Grand-Baie : le circuit de 243,5 km qui ceinture l'île Maurice a été parcouru en deux jours, les 1er et 2 août, par un groupe de 28 cyclistes. Douze d'entre eux ont bouclé la boucle, les autres ayant opté pour des tronçons plus courts, dont l'option de 50 km jusqu'à Terre-Rouge.

Parti à 8 heures le samedi matin, le groupe a atteint Blue-Bay vers 20 h 45, avant de repartir le lendemain pour la dernière portion du parcours, achevée vers 16 heures. Organisé par Pascal Gihozo, un Rwandais installé à Grand-Baie qui avait relevé ce même défi en solo en 2025 avec son ami Eulade Ishimwe, l'événement avait cette fois un objectif différent : tester le Tour de l'île en groupe et voir si le défi pouvait fonctionner en version collective.

«Ce n'était jamais une course, mais un groupe de personnes relevant un défi ensemble», raconte-t-il. Sur une route aussi longue, la fatigue se fait sentir, et les cyclistes se sont relayés pour s'entraider tout au long du trajet, partageant nourriture et eau, s'arrêtant aussi pour s'étirer ensemble quand les jambes se faisaient lourdes. Il y a eu aussi son lot de péripéties, comme cet épisode où plusieurs riders se sont perdus du côté d'Albion avant de retrouver le groupe.

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La sécurité du parcours a mobilisé plusieurs partenaires. La police a escorté les cyclistes sur le tronçon entre Terre Rouge et Coromandel, tandis que MedActiv, via Porsiah, a fourni le matériel de premiers secours. E-Lab Bikes est allé au-delà de la simple fourniture de vélos : son propriétaire, Christian, a conduit le véhicule d'assistance du Tour, passé la nuit avec le groupe et restant disponible en cas de souci mécanique. Certifié en premiers secours, il représentait aussi une sécurité supplémentaire, même si le Tour s'est déroulé sans blessure ni urgence médicale.

Des rencontres qui deviennent une communauté

Parmi les participants, Amanda Leigh Feuilherade, dite Mandy, 60 ans, propriétaire de la marque Moo Bags et connue pour avoir marché autour de l'île pendant la pandémie afin de récolter des fonds pour la cause animale, s'est inscrite «sur un coup de tête». Elle raconte un premier jour rythmé par les arrêts gourmands dans de petites tabagies, les vestes réfléchissantes enfilées pour traverser Port-Louis derrière l'escorte policière, et un groupe de quatre cyclistes qui a maintenu le rythme à travers les paysages de Tamarin, Rivière-Noire et Souillac, en direction de Blue-Bay. «Quelque chose de particulier s'était produit : des amitiés s'étaient nouées en chemin», écritelle, décrivant un second jour «rempli de rires, de bonne compagnie et d'histoires» sur la route côtière du retour vers Grand-Baie.

Mandy, 60 ans, s'est inscrite «sur un coup de tête».

Le club No Tomorrow Society a également pris part à l'aventure, une sortie qui change de ses habitudes, davantage tournées vers la course et la randonnée. Ses membres ont profité du partenariat entre Alonix et Elab Bikes pour rouler sans posséder leur propre vélo. «Ce n'est pas seulement une question de distance parcourue, mais aussi de rencontres et de liens créés», relève Neil Deon Ah Sang, 27 ans, représentant du club, qui compte bien participer à d'autres événements et collaborations du genre à l'avenir. Pour lui, ce type d'initiative contribue à renforcer la communauté outdoor et fitness à Maurice. De cette première édition est née une communauté qui continue de rouler chaque week-end. Le groupe principal, réunissant les participants du Tour, dépasse déjà les 60 membres. Une déclinaison plus informelle, les Coffee Rides, lancée par Mandy, réunit pour l'instant cinq personnes et s'est déjà retrouvée à deux reprises, avec quatre participants à chaque sortie.

Neil Deon Ah Sang, 27 ans.

Vers un rendez-vous national Pour rejoindre les sorties du week-end, il suffit de télécharger l'application Alonix, développée par Pascal Gihozo, et de remplir le formulaire d'inscription disponible sur la page d'accueil. Ceux qui n'ont pas de vélo peuvent l'indiquer lors de l'inscription : une location est alors organisée grâce au partenariat avec Elab Bikes. Pascal Gihozo se dit fier d'avoir créé l'application pour organiser le Tour et rassembler les cyclistes autour de ce projet.

Une sortie hors piste entre le nord de l'île et l'aéroport est à l'étude, sans date arrêtée pour l'instant. Il souhaite aussi voir clubs, familles, communautés, entreprises et partenaires à travers l'île se rallier au projet. «Le rêve, c'est qu'un jour, quand le Tour traverse l'île, Maurice roule avec nous.»