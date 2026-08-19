Ile Maurice: Les cas de chikungunya chutent à 12, la gastro-entérite et la conjonctivite en hausse

Le nombre de nouveaux cas de chikungunya poursuit sa baisse dans le pays. Douze cas ont été recensés du 10 au 16 août, contre 32 la semaine précédente et 39 entre le 27 juillet et le 2 août. Le total des cas locaux s'élève désormais à 6 769, dont cinq cas actifs.

Cette baisse contraste avec l'évolution de certaines autres infections. Durant la même semaine, 676 cas de gastro-entérite ont été enregistrés, contre 629 la semaine précédente. La conjonctivite est également en hausse, avec 283 cas contre 247. Les infections des voies respiratoires supérieures restent nombreuses, avec 3 651 cas, contre 3 929 la semaine précédente.

Pour le Dr Ritish Lutchmun, Regional Public Health Superintendent à la Communicable Disease Control Unit du ministère de la Santé et du bien-être, la baisse du chikungunya est encourageante.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette évolution. Le Dr Lutchmun cite notamment les activités continues de lutte contre les moustiques, l'élimination des gîtes larvaires, une meilleure sensibilisation de la population ainsi que les mesures de prévention individuelles.

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Les conditions climatiques pourraient également contribuer à cette baisse. Maurice traverse actuellement une période hivernale plus fraîche et généralement plus sèche. Des températures plus basses et une diminution des précipitations créent des conditions moins favorables à la reproduction, à la survie et à l'activité des moustiques Aedes, vecteurs du chikungunya.

Mais cette amélioration ne signifie pas que le risque a disparu. Les moustiques restent présents durant l'hiver et une transmission demeure possible. Avec cinq cas actifs, le Dr Lutchmun appelle donc la population à maintenir sa vigilance.

Éliminer l'eau stagnante autour des habitations, supprimer les récipients pouvant servir de gîtes larvaires et se protéger contre les piqûres restent des gestes essentiels.

676 cas de gastro-entérite

Du côté de la gastro-entérite, les chiffres sont repartis à la hausse. 676 cas ont été recensés du 10 au 16 août, contre 629 la semaine précédente et 642 entre le 27 juillet et le 2 août.

Cette progression doit toutefois être interprétée avec prudence. Le nombre de cas demeure inférieur à la moyenne saisonnière et ne constitue pas, à lui seul, un motif d'alarme.

La gastro-entérite peut fluctuer d'une semaine à l'autre. La contamination des aliments ou de l'eau, une mauvaise manipulation ou conservation des aliments, une hygiène insuffisante des mains ou encore la transmission entre personnes peuvent favoriser sa propagation.

Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, notamment avant de préparer ou de consommer des aliments et après être allé aux toilettes, reste donc essentiel. Il est également recommandé de bien cuire et conserver les aliments, de laver les fruits et légumes et de consommer une eau sûre.

283 cas de conjonctivite

La conjonctivite affiche elle aussi une progression, avec 283 cas, contre 247 la semaine précédente. Toutefois, le chiffre reste inférieur à la moyenne saisonnière et ne permet pas encore de parler d'une hausse durable. Lorsqu'elle est d'origine virale ou bactérienne, la conjonctivite peut se transmettre facilement par les mains contaminées, les sécrétions oculaires ou le partage d'objets personnels. Une bonne hygiène des mains, éviter de toucher ses yeux et ne pas partager serviettes, cosmétiques ou gouttes pour les yeux permettent de limiter les risques.

Enfin, aucun nouveau cas de dengue, de leptospirose ou de mpox n'a été enregistré durant cette semaine.