Tunisie: Mahdia se prépare aux pluies - Les points noirs recensés et les travaux accélérés

La Commission régionale de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours de Mahdia a recensé, mercredi, l'ensemble des points noirs identifiés dans les différentes zones du gouvernorat, en prévision des pluies attendues durant les saisons d'automne et d'hiver.

Réunie à cet effet, la commission a examiné les secteurs nécessitant des interventions prioritaires afin de limiter les risques liés aux fortes précipitations, notamment les inondations, les perturbations de la circulation et l'isolement de certaines zones rurales.

Un calendrier d'intervention avant les premières pluies

Le gouverneur de Mahdia et président de la commission, Anis Laadhari, a insisté sur la nécessité d'établir un calendrier précis d'intervention pour l'ensemble des structures et services concernés avant l'arrivée des pluies.

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Protection civile, municipalités et ONAS mobilisés

Le gouverneur a mis l'accent sur l'importance d'une coordination étroite entre les différents intervenants, notamment la Protection civile, les services de l'Équipement, les municipalités et l'Office national de l'assainissement (ONAS).

Cette préparation concerne aussi bien les moyens matériels et les engins que les ressources humaines nécessaires pour intervenir rapidement en cas d'intempéries.

Plusieurs zones rurales nécessitent des interventions

Les délégués ont présenté une liste détaillée des secteurs nécessitant des travaux préventifs.

L'objectif est de réduire les conséquences potentielles des pluies sur les personnes et les biens, mais également de préserver la circulation et d'éviter l'isolement de certaines populations, particulièrement dans les zones rurales.

À l'issue de la réunion, les membres de la commission ont entamé des visites de terrain afin d'évaluer directement l'état des différents points sensibles et de déterminer les interventions à engager en priorité.

Dans nos archives Le Collège Sadiki : 150 ans d'histoireCurage des oueds et entretien des routes déjà engagés

Plusieurs municipalités, en coordination avec la direction régionale de l'Équipement, ont déjà commencé les travaux préparatoires.

Les opérations portent notamment sur le curage des oueds et des passages d'eau, l'élimination des déchets susceptibles d'entraver l'écoulement des eaux ainsi que l'entretien des routes et des pistes.

Ces interventions doivent se poursuivre avant le début de la saison des pluies afin de renforcer la prévention contre les inondations et d'améliorer la capacité d'intervention des différents services dans le gouvernorat de Mahdia.