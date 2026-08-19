Afrique: QNB Tunisia annonce des résultats financiers performants au premier semestre 2026

QNB Tunisia, filiale du Groupe QNB, leader financier au Moyen Orient et en Afrique annonce des indicateurs financiers particulièrement solides au terme du premier semestre 2026. Ces résultats témoignent de la dynamique commerciale soutenue de la banque, de la résilience de son modèle économique et de sa capacité à surperformer la moyenne du secteur.

Au cours des six premiers mois de l'année 2026, QNB Tunisia a confirmé la confiance de sa clientèle en renforçant significativement ses encours. En effet, les dépôts de la clientèle ont atteint 1.647 millions de dinars au 30 juin 2026, enregistrant une progression de 11,7% par rapport à juin 2025.

Portant l'effort de financement de l'économie, les crédits à la clientèle ont bondi de 25,2% sur un an pour s'établir à 1.737 millions de dinars.

De même, portés par l'accompagnement des entreprises dans leurs projets et leurs opérations à l'international, les engagements hors bilan ont enregistré une nette hausse de 38,8% pour atteindre 346 millions de dinars.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans nos archives Caire - 8e salon sur l'énergie EGYPES 2025 : Fatma Thabet Chiboub expose la stratégie nationale dans le domaine des énergiesCroissance remarquable du PNB et hausse de la rentabilité

Le Produit Net Bancaire (PNB) de QNB Tunisie s'élève à 42,9 millions de dinars à la fin du premier semestre 2026, en hausse de 16,1% par rapport au 30 juin 2025.

Cette dynamique dépasse la moyenne constatée dans le secteur bancaire tunisien sur la même période. Cette performance financière est le fruit d'une diversification réussie des revenus.

Ainsi, la marge d'intérêt affiche une progression de 14,7% pour s'établir à 34,8 millions de dinars, démontrant la maîtrise du coût des ressources et le développement des volumes malgré un contexte fortement concurrentiel.

Par ailleurs, les « autres produits bancaires » enregistrent une hausse vigoureuse de 22,3%, tirée par l'enrichissement de l'offre de services et des activités de marché.