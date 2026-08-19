Tunisie: FTF - Voici la nouvelle Direction Nationale de l'Arbitrage pour 2026-2027

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a dévoilé, mercredi, la composition complète de la Direction Nationale de l'Arbitrage (DNA) pour la saison 2026-2027, placée sous la conduite de Néji Jouini.

Cette nouvelle organisation comprend plusieurs structures chargées notamment du développement de l'arbitrage, de la VAR, des désignations dans les championnats professionnels et amateurs, ainsi que de l'arbitrage féminin et des jeunes.

Mourad Ben Hamza chargé du développement

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Dans la nouvelle structure, Mourad Ben Hamza a été nommé directeur du développement.

La FTF a également confié à Chafia Hendaoui le poste d'adjointe au directeur du développement, avec pour mission spécifique le développement de l'arbitrage féminin.

Seif Soussi occupera, de son côté, la fonction d'adjoint au directeur du développement chargé du développement des arbitres assistants.

Mohamed Ben Hassana chargé des désignations en Ligues professionnelles

La cellule chargée des désignations des arbitres pour les Ligues professionnelles sera dirigée par Mohamed Ben Hassana.

Il sera épaulé dans cette mission par Walid Harrak, Riadh Messai et Nabil Aguir.

Concernant les compétitions amateurs, Wassim Ben Salah et Ramzi Harch ont été désignés respectivement responsables des désignations des Ligues amateurs Niveau 1 et Niveau 2.

Dans nos archives Rugby à VII - Championnat arabe féminin: la Tunisie sacrée championne arabeIls seront assistés par Walid Maala, Fraj Mechmoum et Khaled Souayah.

Des cellules dédiées aux jeunes et à l'arbitrage féminin

La nouvelle Direction Nationale de l'Arbitrage prévoit également des structures spécifiques pour les jeunes catégories et le football féminin.

Nasrallah Jaouadi prendra ainsi la tête de la cellule d'arbitrage des jeunes.

De son côté, Monia Bedoui sera responsable de la cellule des désignations de l'arbitrage féminin.

Avec cette nouvelle composition, la FTF met ainsi en place l'équipe appelée à gérer et à développer le secteur de l'arbitrage tunisien tout au long de la saison 2026-2027, sous la direction de Néji Jouini.