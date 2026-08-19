Tunisie: Ligue 1 - Le programme complet de la première journée 2026-2027

19 Août 2026
La Presse (Tunis)

La Ligue 1 tunisienne de football professionnel donne le coup d'envoi de sa saison 2026-2027 ce week-end, avec huit rencontres programmées les samedi 22 et dimanche 23 août.

La Ligue nationale du football professionnel (LNFP) a confirmé mercredi que la rencontre entre l'ES Hammam-Sousse et l'US Monastir, comptant pour la première journée du championnat, se disputera au stade de Hammam-Sousse.

Quatre rencontres samedi 22 août

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La première journée débutera samedi avec quatre affiches.

Le Stade Tunisien recevra le CS Sfaxien au stade Hédi Ennaifer du Bardo, tandis que le PS Sakiet Ezzit accueillera la JS Omrane au stade Taïeb Mhiri de Sfax.

L'ES Hammam-Sousse recevra, pour sa part, l'US Monastir au stade Bou-Ali Lahouar.

Espérance-Etoile, grande affiche du dimanche

La journée de dimanche sera notamment marquée par le choc entre l'Espérance Sportive de Tunis et l'Étoile Sportive du Sahel, programmé au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Dans le même temps, l'ES Métlaoui accueillera le Club Africain, alors que le CA Bizertin affrontera l'AS Marsa au stade du 15-Octobre.

Enfin, l'ES Zarzis recevra l'Olympique de Béja au stade Abdessalem Kazouz.

Programme de la 1re journée de Ligue 1

📅 Jour⚽ Rencontre🏟️ Stade
Samedi Stade Tunisien 🆚 CS Sfaxien Stade Hédi Ennaifer - Le Bardo
Samedi PS Sakiet Ezzit 🆚 JS Omrane Stade Taïeb Mhiri - Sfax
Samedi US Ben Guerdane 🆚 CS Hammam-Lif Stade du 7-Mars - Ben Guerdane
Samedi ES Hammam-Sousse 🆚 US Monastir Stade Bou-Ali Lahouar - Hammam-Sousse
Dimanche Espérance de Tunis 🆚 Étoile du Sahel Stade Hammadi Agrebi - Radès
Dimanche ES Métlaoui 🆚 Club Africain Stade municipal - Métlaoui
Dimanche CA Bizertin 🆚 AS Marsa Stade du 15-Octobre - Bizerte
Dimanche ES Zarzis 🆚 Olympique de Béja Stade Abdessalem Kazouz - Zarzis

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