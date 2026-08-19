Tunisie: Au pays - Les impayés des hôpitaux menacent l'approvisionnement en matériel médical

La Chambre syndicale nationale des entreprises de distribution de dispositifs médicaux a appelé, mercredi, à une intervention urgente pour accélérer le règlement des créances dues par les établissements hospitaliers aux entreprises du secteur.

Cet appel intervient dans un contexte de fortes difficultés financières pour les distributeurs de matériel et d'équipements médicaux, confrontés à l'accumulation des factures impayées et aux retards de paiement.

Plus de 30 entreprises réunies face à la crise

La situation a été examinée lors d'une réunion du bureau exécutif de la Chambre syndicale, tenue mardi en présence de représentants de plus de 30 entreprises adhérentes.

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Selon la Chambre, l'accumulation des créances et les retards dans leur règlement ont aggravé les difficultés de trésorerie des entreprises spécialisées dans la distribution de dispositifs médicaux.

Dans nos archives Produits laitiers artisanaux non contrôlés : attention à la fièvre de Malte, la brucellose, la tuberculose bovine....Ces tensions financières commencent notamment à compromettre leur capacité à mobiliser les fonds nécessaires pour importer du matériel et des équipements médicaux, mais également pour renouveler leurs stocks.

Des difficultés qui pourraient affecter l'approvisionnement des hôpitaux

La Chambre syndicale avertit que la persistance de cette situation pourrait pousser certaines entreprises à cesser leur activité ou à rencontrer des difficultés croissantes pour honorer leurs engagements envers leurs fournisseurs, notamment ceux établis à l'étranger.

Une telle situation pourrait, à terme, avoir des répercussions directes sur la régularité de l'approvisionnement des hôpitaux en dispositifs et équipements médicaux.

Le secteur redoute ainsi qu'une crise financière touchant les distributeurs ne se transforme progressivement en difficultés d'approvisionnement pour les établissements de santé.

Appel à un règlement urgent des créances

Face à ces risques, la Chambre syndicale nationale des entreprises de distribution de dispositifs médicaux appelle les autorités concernées à prendre des mesures urgentes et concrètes afin de régler les sommes dues aux entreprises.

Pour les professionnels, l'apurement des créances est indispensable pour préserver la pérennité des sociétés du secteur, leur permettre de respecter leurs engagements auprès de leurs fournisseurs et garantir la continuité de l'approvisionnement des hôpitaux tunisiens en matériel médical.

La Chambre estime ainsi qu'une intervention rapide est nécessaire afin d'éviter une aggravation de la crise et ses éventuelles conséquences sur le fonctionnement des établissements de santé.