Soudan: Le Ministre des Affaires étrangères commence une visite officielle au Koweït

19 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi-Eddin Salem, a entamé une visite officielle dans l'État du Koweït, qui se poursuivra jusqu'au 21 août, en tant que représentant du président du Conseil souverain de transition (CST), le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan.

Il transmet un message du président du CST à Son Altesse le Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït

Le ministre des Affaires étrangères est accompagné d'une délégation comprenant le ministre des Finances, le Dr Gibreel Ibrahim, le gouverneur de la Banque centrale du Soudan, Amna Mirghani Hassan Al-Tom, ainsi que plusieurs hauts responsables gouvernementaux.

Le message remis par le ministre des Affaires étrangères lors de la visite porte sur la position du Soudan en soutien et en appui à l'État frère du Koweït face à l'agression qu'il subit.

Les deux ministres des Affaires étrangères doivent tenir des entretiens sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer et de les développer, ainsi que sur les questions d'intérêt commun.

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