Cameroun: Au pays - Biya attendu à Yaoundé, rumeur ou réalité

Paul Biya serait de retour au Cameroun ce week-end après 73 jours d'absence. Rumeurs, déclarations officielles et attente des Lionnes : démêlons le vrai du faux.

Absent depuis le 7 juin 2026, le président de 93 ans serait attendu à Yaoundé ce jeudi 20 août ou ce week-end. Mais aucune confirmation officielle n'a été donnée, et les rumeurs continuent d'alimenter les spéculations.

Le président revient très bientôt.

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La phrase, lâchée début août par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, n'a pas suffi à calmer les rumeurs. Aujourd'hui, elles s'intensifient à nouveau. Mais sont-elles fondées ?

LE 7 JUIN 2026 : UN DÉPART QUI DEVAIT ÊTRE « COURT »

Le 7 juin 2026, Paul Biya quitte Yaoundé en compagnie de la première dame Chantal Biya, du directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo et du vice-amiral Joseph Fouda. La présidence annonce un « court séjour privé en Europe ».

Plus de deux mois plus tard, le chef de l'État n'est toujours pas rentré. Selon Jeune Afrique, il aurait été victime d'un malaise lors de la réception du 20 mai au palais présidentiel de l'Unité, et aurait posé ses valises à son arrivée en Suisse à l'hôtel InterContinental. Le gouvernement dément toute hospitalisation.

LA COMMUNICATION PRÉSIDENTIELLE PAR DÉCRETS

Depuis son absence, Paul Biya communique par décrets signés à distance. Le 3 août 2026, il a élevé cinq colonels au grade de général de brigade et procédé à une réorganisation de la hiérarchie militaire. Le 28 juillet, un décret a admis un général en « deuxième seconde section » la mise à la retraite des officiers généraux. Le 30 juillet, un autre décret a habilité le ministre de l'Économie à signer des accords de financement de près de 28 milliards de FCFA avec la Banque islamique de développement.

Cette activité présidentielle, « pour ordinaire qu'elle puisse paraître, intervient dans un contexte sensible », analyse RFI. Plutôt que de se montrer, le président envoie des messages visant à confirmer son exercice effectif du pouvoir.

« LE PRÉSIDENT EST EN VIE » : LA SORTIE MÉDIATIQUE DE RENÉ SADI

Le 2 août 2026, après près de deux mois de silence, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi s'exprime en exclusivité sur RFI.

« Le président est en vie. Il n'y a aucune vacance du pouvoir ! Le président Paul Biya n'a pas démissionné. »

Interrogé sur la date du retour, il répond : « Je ne peux pas vous dire avec exactitude quand est-ce que le président Paul Biya revient. Et même si je le savais, il ne m'appartient pas de l'annoncer ici. Je peux au moins me permettre de vous dire qu'il revient très bientôt. »

Sans préciser la date, le ministre a indiqué que le chef de l'État regagnera le Cameroun « très bientôt ». Une déclaration qui n'a fait qu'alimenter les spéculations.

QUE DIT LA CONSTITUTION SUR LA VACANCE DU POUVOIR ?

L'opposition, notamment le député Jean Michel Nintcheu, a appelé le Conseil constitutionnel à constater la vacance du pouvoir. Le ministre Sadi a rejeté ces demandes, estimant qu'elles reposent sur une interprétation erronée de la Loi fondamentale.

« Les figures de l'opposition qui réclament à cor et à cri une constatation de la vacance du pouvoir à la tête de l'État devraient avoir une lecture de la Loi fondamentale plus rigoureuse et plus objective. »

Il a rappelé que seul le Conseil constitutionnel peut constater une vacance du pouvoir, ce qui n'a pas été le cas.

LES LIONNES INDOMPTABLES SONT RENTRÉES SANS LUI

Le 16 août, les Lionnes Indomptables remportent la CAN féminine au Maroc. Le Premier ministre Joseph Dion Ngute, présent à Rabat, leur transmet un message du président : le chef de l'État les attend à Yaoundé, coupe en main.

Les joueuses remplissent leur part du contrat. Sacrées championnes d'Afrique, elles sont accueillies triomphalement le 17 août à Yaoundé. Le couple présidentiel, lui, n'est toujours pas rentré.

Un contraste saisissant qui n'a pas échappé aux observateurs. Le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, a d'ailleurs rappelé que c'est au président de la République qu'il revient de recevoir les championnes.

CE QUE L'ON SAIT, CE QUE L'ON IGNORE

Ce qui est confirmé :

- Paul Biya a quitté Yaoundé le 7 juin 2026 pour un séjour en Europe

- Le gouvernement affirme qu'il est en vie et qu'il n'y a pas de vacance du pouvoir

- Le président continue d'exercer ses fonctions par décrets signés à distance

- Le retour est annoncé comme « très bientôt » sans date précise

- Les Lionnes Indomptables sont rentrées à Yaoundé le 17 août sans le président

Ce qui reste non confirmé :

- La date exacte du retour (jeudi, vendredi ou samedi)

- L'état de santé du président

- Les raisons précises de l'absence prolongée

- La réalité de l'hospitalisation à Genève

UN RETOUR CE WEEK-END : QUELLES CONSÉQUENCES ?

Si Paul Biya rentre effectivement ce week-end, son retour sera scruté de près. Après 73 jours d'absence, la première apparition publique du président de 93 ans sera un moment politique majeur.

Il devra répondre, au moins par sa présence, aux interrogations sur son état de santé et sa capacité à gouverner. Il devra également recevoir les Lionnes Indomptables, dont le trophée attend d'être présenté au chef de l'État.

Mais si les rumeurs s'avèrent infondées, le gouvernement devra une fois de plus gérer la défiance et les spéculations. Le ministre Sadi l'a lui-même reconnu : le silence officiel alimente les rumeurs.