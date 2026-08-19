Afrique de l'Ouest: Retour sur investissements - Les actionnaires de la société TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire percevront 10 milliards FCFA de dividende le 31 août 2026

Au titre de l'exercice 2025, la société TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire, qui distribue des produits d'hydrocarbures, mettra en paiement le 31 août 2026, son dividende annuel brut de 10 000 002 043 FCFA, ont informé les responsables de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 16 septembre 1998.

Avec un capital comportant 62 961 600 actions, cela correspond à un dividende brut par action de 158,8270 FCFA contre 222,3578 FCFA en 2024, soit une baisse de 63,5308 FCFA. L 'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) qui sera appliqué à ce dividende brut est de 12% pour les personnes physiques (soit un dividende net par action de 139,77 FCFA) et 10% pour les personnes morales (soit un dividende net par action de 142,92 FCFA).

Selon les dirigeants de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au lundi 31 août 2026, le titre TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du vendredi 28 août 2026. Les investisseurs qui souhaitent encore acquérir des actions TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire ont jusqu'au jeudi 27 août 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation de la BRVM seront annulés.

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Au 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de cette entreprise a enregistré une baisse de 3% par rapport à au 31 décembre 2024 en passant de 9,374 milliards de FCFA à 9,087 milliards de FCFA.

Son chiffre d'affaires et autres produits a connu aussi une baisse de 5% 598 milliards de FCFA contre 631 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, la société a réduit de 7% ses achats de marchandises et variation de stock qui se situent à 519,157 milliards de FCFA contre 556,419 milliards de FCFA en 2024. En revanche, les autres achats et charges externes ont augmenté de 1,4 milliard à 49,155 milliards de FCFA contre 48 milliards de FCFA en 2024.

Concernant la valeur ajoutée, elle est en hausse de 10% à 30 milliards de FCFA contre 27 milliards de FCFA en 2024.

Les charges de personnel ont aussi augmenté de 461 millions, s'établissant à 7,206 milliards de FCFA contre 6,745 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation enregistré une progression de 12% à 22,347 milliards de FCFA contre 20,019 milliards de FCFA en 2024.

La même tendance haussière caractérise le résultat d'exploitation qui dégage un solde de 12,329 milliards de FCFA contre 10,491 milliards de FCFA en 2024 (+18%).

Quant au résultat financier, il a fait un plongeon de 2,419 milliards en se situant à 268 millions de FCFA contre 2,687 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat des activités ordinaires enregistre une baisse de 4% avec une réalisation de 12,597 milliards de FCFA contre 13,178 milliards de FCFA en 2024.