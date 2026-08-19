Congo-Kinshasa: Multiplication des incendies et insuffisance des moyens de secours à Bunia

19 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En l'espace de deux semaines, au moins quatre incendies ont été enregistrés dans différents quartiers de la ville de Bunia en Ituri. Face à cette situation, plusieurs habitants dénoncent l'insuffisance des moyens de lutte contre le feu dans une agglomération de plus d'un million et demi d'habitants, qui compte une cinquantaine de stations-service.

Le dernier incendie s'est produit dans une maison d'habitation située près d'un restaurant-bar, au quartier Hoho. D'autres cas ont été signalés dans des habitations et un commerce proche du marché central. Selon plusieurs sources, ces sinistres seraient liés à des imprudences : mauvaise manipulation de cigarettes, installations électriques défectueuses ou dysfonctionnements de panneaux solaires.

La ville ne dispose que d'un seul camion anti-incendie opérationnel, jugé insuffisant pour répondre aux urgences. Les délais d'intervention sont souvent trop longs, ce qui accroît les risques, notamment en raison de la forte concentration de stations-service parfois situées à quelques centaines de mètres les unes des autres.

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Dans plusieurs cas récents, les véhicules anti-incendie de la MONUSCO ont permis de limiter l'ampleur des dégâts. Le directeur provincial de la protection civile appelle la population à la vigilance et recommande aux ménages, commerces et stations-service de se doter d'extincteurs pour maîtriser rapidement un début d'incendie.

De leur côté, les habitants demandent aux autorités provinciales de doter chaque commune de Bunia d'un camion anti-incendie et de renforcer les capacités des services de secours afin de mieux protéger les personnes et leurs biens.

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