Cote d'Ivoire: Orientation en 6e et affectation en Seconde - Les résultats disponibles

Le directeur de l'orientation et des bourses, Segali Stéphane Yéwé, a annoncé, au cours d'un point de presse, la disponibilité des résultats de l'affectation en 6e et de l'orientation en Seconde pour ce mercredi 19 août 2026. C'était au siège de la Direction de l'orientation et des bourses (Dob), sis à Abidjan-Plateau.

Les résultats de l'enseignement général sont disponibles sur le site www.mendob-ci.org, tandis que ceux de l'enseignement technique et professionnel sont accessibles sur www.ersys-ci.net.

Il a souligné que la période des réclamations débutera le vendredi 21 août 2026 pour s'achever le jeudi 27 août 2026.

« Cette rencontre nous donne l'occasion de présenter les résultats de l'affectation des élèves en classe de sixième, ainsi que de l'orientation-affectation des élèves en classe de seconde de l'enseignement secondaire général et technique, et en première année de Brevet de technicien (Bt) », a déclaré Segali Stéphane Yéwé.

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En effet, du 3 au 7 août 2026, à Yamoussoukro, se sont tenues conjointement la Commission nationale d'orientation (Cno), pour l'enseignement général, et la Commission nationale de sélection et d'affectation (Cnsa), pour l'enseignement technique et professionnel.

Il s'est agi, au cours de ces assises, de statuer sur les différents choix formulés par les parents d'élèves durant la période du 11 au 27 juillet 2026, au cours de laquelle, selon Segali Stéphane Yéwé, 418 785 élèves de CM2 et 185 215 élèves de troisième ont utilisé les plateformes mises à leur disposition.

« Au total, ce sont 500 227 élèves qui sont affectés en sixième, dont 41,75 % dans le privé, et 218 943 élèves orientés en seconde de l'enseignement général et technique ou en première année de Brevet de technicien, dont 47,22 % dans le privé. Il y a lieu de préciser que, relativement à l'affectation en sixième, les choix de 24 265 élèves, soit 4,85 % de l'effectif total, n'ont pu être respectés en raison d'un réajustement des capacités d'accueil de certains établissements.

En outre, pour l'orientation/affectation après la troisième, 8 090 élèves, soit 3,71 %, ont été retenus en dehors de leurs voeux », a-t-il affirmé.