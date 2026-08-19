Cote d'Ivoire: Finances générales - Datté Ettien Sialou Suzanne place la modernité et la solidarité au coeur de son projet pour le Synafig

À quelques jours du 9e Congrès du Syndicat national des agents des finances générales (Synafig), prévu le 22 août 2026, Datté née Ettien Sialou Suzanne dévoile les grandes lignes de son projet syndical. Disponibilité, transparence, modernité et continuité constituent les principaux marqueurs de sa vision.

Dans une note d'information rendue publique mardi 18 août 2026 à Abidjan, la candidate au poste de secrétaire générale présente aux membres du Synafig un projet axé sur la défense des acquis, l'amélioration des conditions de vie et de travail des syndiqués et la modernisation de l'organisation.

Conservateur en chef des archives, grade A6, Datté Ettien Sialou Suzanne entend mettre son expérience syndicale au service d'un Synafig « plus fort, plus moderne, solidaire et transparent ». Son parcours au sein de l'organisation est marqué par plusieurs responsabilités, notamment celle de 2e secrétaire générale de 2023 à 2026, après avoir exercé comme présidente, vice-présidente et rapporteur au sein de différentes commissions.

Sur le plan académique, elle est titulaire d'un Dea en Lettres modernes, d'un Dess en archivistique et d'un Dess en ingénierie des ressources humaines.

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Santé et bien-être au coeur des priorités

La protection sociale figure parmi les principales orientations de son projet. La candidate propose de porter la couverture de l'assurance santé à 100 %, de pérenniser cette couverture au profit des syndiqués admis à la retraite et de mettre en place une complémentaire santé à vie. Elle prévoit également de renforcer la qualité des soins au Centre de santé Traoré Seydou, avec l'instauration d'un service permanent 24 heures sur 24.

La lutte contre la fraude à l'assurance santé, l'arrimage de l'assurance santé à la Mugefci, la livraison des cartes d'assurance dès leur production ainsi que l'organisation régulière de campagnes de prévention et de dépistage complètent ce volet. Des partenariats sont également envisagés pour assurer un accompagnement psychologique des syndiqués.

Sur le plan financier, Datté Ettien Sialou Suzanne entend renforcer les prêts scolaires et ordinaires en fonction des besoins des syndiqués. Elle propose aussi un programme de lutte contre le surendettement combinant éducation financière, assistance juridique et psychologique, suivi et rééchelonnement des dettes. Un Fonds d'Appui à la Retraite à adhésion volontaire est également prévu.

Défendre les droits et les carrières

La défense des intérêts professionnels constitue un autre axe fort du programme. La candidate entend faire aboutir les revendications légitimes des agents, oeuvrer à l'intégration des contractuels des Finances générales à la Fonction publique et régulariser la prise en charge des enseignants et des contractuels. Elle souhaite également obtenir un profil de carrière pour l'ensemble des agents des Finances générales.

Son projet prévoit par ailleurs la mise en place d'une cellule juridique et de partenariats avec des cabinets spécialisés afin de renforcer la protection des syndiqués. Des collaborations avec des établissements d'enseignement supérieur devraient également contribuer au renforcement des compétences des membres à des coûts préférentiels.

Le numérique pour transformer le Synafig

La transformation numérique occupe une place importante dans la vision de la candidate. Elle propose notamment de développer et d'implémenter l'application mobile « MonSynafig », de concevoir un site web sécurisé doté d'un espace membres et de permettre l'adhésion en ligne au syndicat. Le renouvellement de la carte d'assurance, les demandes administratives, les dossiers de prêts bancaires et le téléchargement des bulletins pourraient être effectués à distance.

Le projet prévoit également une carte numérique officielle du syndiqué, ainsi qu'une plateforme accessible aux personnes en situation de handicap, notamment les malvoyants. L'objectif affiché est de réduire les déplacements et de faciliter l'accès aux services syndicaux.

Logement, proximité et transparence

Sur le volet social, Datté Ettien Sialou Suzanne entend poursuivre et optimiser les projets immobiliers en cours, construire la « Cité Synafig » et conclure de nouveaux partenariats pour faciliter l'acquisition de terrains et de matériaux de construction à des coûts préférentiels.

La gouvernance figure enfin parmi les priorités. La candidate propose notamment la création de cellules d'écoute, d'assistance et de suivi, l'instauration de rencontres périodiques « Mon BEN à l'écoute », des tournées du Bureau exécutif national dans les sections et délégations, ainsi que des rencontres en ligne.

Elle met également l'accent sur la transparence et la redevabilité, avec la publication des rapports d'activités semestriels et des comptes annuels certifiés, l'adoption d'une Charte d'éthique et l'évaluation régulière du niveau de satisfaction des syndiqués.

À travers ce projet, Datté Ettien Sialou Suzanne entend ainsi préserver les acquis tout en préparant le Synafig aux nouveaux défis, en misant sur la solidarité, l'amélioration du bien-être des agents, la défense de leurs droits et une transformation numérique destinée à rapprocher davantage le syndicat de ses membres.