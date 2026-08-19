Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Simone Ehivet Gbagbo appelle à la réunification de Moossou

L'ex-Première dame a pris part à la cérémonie de présentation du nouveau chef de la famille Samandjê.

C'est dans la convivialité et la ferveur que la grande famille Samandjê de Moossou a célébré l'union retrouvée des fils et filles du village, le samedi 15 août. C'était au cours de la présentation officielle du nouveau chef de famille, Nanan Adouabo Patrice Alexandre, en présence du régent, Nanan Amon Bernard et de l'ex-Première dame, Simone Ehivet Gbagbo.

La célébration riche en couleur a débuté par une messe à l'église catholique Saint Antoine de Padoue de Moossou, suivie d'une procession en fanfare dans ledit village.

L'ex-Première dame, fille du village, a dit son ressenti devant l'union des fils et filles de la communauté. A l'en croire, la famille qui a positionné son chef est celle d'où viendra le futur roi du village : « Je ne voulais en aucun cas manquer cet important évènement. Le nouveau chef de famille est une «tête pensante» très active. Ce que nous espérons, c'est d'obtenir une bonne réunification de tout le village avec ce nouveau chef ».

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Une présence rehaussée par une forte délégation venue à cet évènement marquant la cohésion et le sens du partage en famille.

Au cours de cette célébration, Autchou Mathias a porté la voix du nouveau chef de la grande famille Samandjê qui place sa mandature sous le signe de l'unité. Il a rendu hommage aux ancêtres qui ont transmis les valeurs dont les membres actuels de la famille sont les héritiers.

« Chers parents, la confiance que vous placez en moi, en me confiant la responsabilité de chef de famille, est pour un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Être chef de famille, c'est être au service de la famille. C'est écouter avant de décider. C'est conseiller sans imposer. C'est rassembler plutôt que de diviser. C'est rechercher la paix lorsque survient le conflit.

Je compte sur les conseils de nos aînés, l'expérience de nos notables, la participation de notre jeunesse. Préservons le respect, la solidarité et l'entraide. A notre jeunesse, je demande de prendre toute sa place dans la vie de la famille. N'oublions pas que notre plus grande richesse, c'est notre histoire, notre unité et les liens qui nous unissent », a-t-il dit.

Il a pris solennellement l'engagement de faire de son mieux pour être un chef de famille juste, accessible, à l'écoute et rassembleur. Il s'est engagé à traiter chacun avec équité, sans distinction ni favoritisme. Il s'est engagé à privilégier le dialogue et la réconciliation, chaque fois que cela sera nécessaire. Aussi a-t-il a invité les membres de la famille à faire de leur diversité une force.

Alphonse Boua, porte-parole de la famille, a demandé au nouveau chef de la famille Samandjê de veiller sur trois grandes valeurs que sont l'équité, afin que personne ne puisse dire, « le chef est pour celui-ci et contre celui-là ».

La paix, afin d'encourager le dialogue ; le pardon et la réconciliation pour que l'unité de la famille demeure préservée. Il a souhaité que cette installation marque le début d'une nouvelle ère pour la famille Samandjê. Une ère de solidarité, de paix, de prospérité, de respect et d'honneur.

Cette installation est capitale non seulement pour la famille Samandjê, mais aussi pour Moossou. Elle annonce de bonnes perspectives de rassemblement dans le village. Car Nanan Adouabo Patrice Alexandre devient désormais le chef des notables et le chef des chefs de famille du village.

Faut-il le souligner, la famille Samandjê est l'une des sept familles du village d'où est issu le roi ; le chef des guerriers et elle détient la terre.