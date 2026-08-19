Cote d'Ivoire: Viol et chantage - Il profite de la crise financière de son frère et abuse de son épouse

Âgé de 39 ans, B. Thiam, homme marié et père de six enfants, a été arrêté et placé en garde à vue le 17 août 2026 à Keur Massar, au Sénégal. Il est poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel, chantage, extorsion de fonds et viol sur la personne de sa belle-soeur, M. Ndiaye, épouse de son frère Germain.

Les faits sont rapportés par le site Senenews.

Mis au chômage technique, Germain broyait du noir. Son frère B. Thiam a profité de la précarité financière du foyer pour approcher M. Ndiaye, l'épouse de Germain. B. Thiam a demandé à sa belle-soeur de le rejoindre à Keur Massar afin de lui apporter une aide matérielle et financière.

Une fois sur les lieux, B. Thiam aurait contraint sa belle-soeur à avoir des rapports sexuels avec lui. Ces rapports auraient été filmés à son insu à l'aide d'une caméra dissimulée. Une fois de retour chez elle, à Saint-Louis, M. Ndiaye a reçu de B. Thiam, via WhatsApp, des vidéos de la scène, envoyées en mode « vue unique ».

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Sous la menace de voir ces vidéos publiées, M. Ndiaye aurait cédé à ses exigences à sept reprises entre 2025 et 2026. Perturbée, la victime a fini par se confier à son mari, qui l'a soutenue et a porté plainte auprès de la brigade de recherches de Keur Massar.

L'enquête a, en outre, révélé que ce mode opératoire n'était pas isolé. L'épouse du frère consanguin de B. Thiam, identifiée sous les initiales Mme Thiam, aurait subi les mêmes agissements par le passé. Malheureusement, elle aurait été répudiée après la divulgation de vidéos intimes.

La perquisition du domicile de B. Thiam a permis de l'interpeller en flagrant délit. L'homme a été surpris en pleins ébats avec une autre femme. Cette opération a également permis de découvrir des éléments matériels susceptibles d'être liés à l'affaire. Les investigations ont conduit à l'arrestation d'un second suspect.