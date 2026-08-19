Cote d'Ivoire: 36e édition du Festival Climbié Beach du Royaume des Essouman - Color run, triathlon, plage, concert, un cocktail culturel offert aux festivaliers

Après le son de l'Attounglan (tam-tam parleur), le ton est donné pour le Festival Climbié beach international. Comme tous les ans, le samedi 15 août, fidèle à sa culture, la station balnéaire d'Assinie a vibré au rythme des tambours et des chants du peuple Essouman.

Une attraction majeure montrant qu'Assinie a les pieds dans la tradition : la sortie officielle du roi Awoulae Fian Mossou V, roi des Essouman, sur la place publique, précédée de vaillants guerriers. Outre cela, le défilé des 7 familles Essouman, avec un impressionnant défilé de la famille Adahonlin à l'honneur.

« Ma culture et mon histoire, mon héritage »

Au cours du Festival Climbié Beach d'Assinie (Fecba), il a été question, pour les originaires des lieux, de renouveler leur appartenance à leur culture. Ce festival a pour objectif de réaffirmer l'autorité spirituelle et coutumière, de permettre au souverain d'accorder sa bénédiction, de communier avec ses sujets et de manifester l'unité du peuple Essouma.

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Il vise également à préserver et transmettre le patrimoine culturel, mettre en valeur la richesse des us, coutumes et rites ancestraux transmis aux jeunes générations, soutenir le développement local et le tourisme en utilisant la notoriété de la royauté pour promouvoir la destination Assinie et renforcer la cohésion sociale ainsi que le développement local.

La cérémonie officielle de la 36e édition du Festival Climbié Beach d'Assinie-Mafia s'est tenue sur le thème : « Ma culture Essouma et mon histoire, mon héritage », en présence du Dr Eugène Aka Aouélé, président du conseil régional du Sud-Comoé; de Hien Sié, ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier ainsi que de plusieurs autorités traditionnelles.

Selon Dr Eugène Aka Aouélé, la tenue régulière du Festival Climbié Beach traduit, au-delà de sa longévité, une réelle volonté de faire vivre et de transmettre ce que le peuple Essouman a reçu de ses devanciers : « La culture Essouma constitue d'abord un ensemble de valeurs, de traditions, de pratiques, de savoirs et de représentations qui ont façonné, au fil du temps, la manière d'être et de vivre de cette communauté. Elle porte une conception du rapport à la famille, à la communauté, à la transmission, à l'autorité et à l'hospitalité ».

Pour lui, ce festival ne fait que s'inscrire dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de la valorisation des potentialités économiques, touristiques et culturelles de la Côte d'Ivoire, un élément important pour le rayonnement du pays. Il estime également que le thème de cette édition est particulièrement évocateur, puisqu'il établit un lien étroit entre trois dimensions fondamentales de l'identité d'un peuple : la culture, l'histoire et l'héritage.

Le ministre Hien Sié, député d'Adiaké, s'est dit honoré d'être associé à cette célébration. Il a félicité le commissaire général du festival pour l'initiative.

Climbié Color Run

Depuis le 7 août, Assinie-Mafia a vibré au rythme de la jeunesse, de la musique et du vivre-ensemble. La parade « Climbié Color Run » a transformé, le jeudi 13 août, la cité balnéaire en un immense arc-en-ciel, offrant un spectacle haut en couleur. Enthousiastes et débordants d'énergie, vêtus de tricots chatoyants aux couleurs du festival, les participants ont donné le ton de la célébration.

Pistolets à eau en main, ils se sont livrés à une bataille rafraîchissante, dans une atmosphère aussi festive qu'inoffensive. Sous le soleil de plomb d'Assinie, les jets d'eau se croisaient dans les airs. Le Climbié Color Run a laissé bien plus que des traces de couleur : il a imprimé dans les mémoires une formidable vague de joie, de jeunesse et de partage.

Triathlon, l'équipe Mafia en maître

Le Climbié Beach, ce sont également le marathon, la course de pirogues et la natation. Treize équipes se sont affrontées dans une épreuve spectaculaire qui a enflammé Assinie-Mafia. Au terme d'une bataille acharnée, l'équipe Mafia s'est hissée sur la plus haute marche du podium. Des pistes de course aux pirogues, des pagaies aux dernières longueurs de natation, cette épreuve aura offert au public un spectacle à la hauteur de la réputation du Festival Climbié Beach international.

Beach Party et concert live

Plusieurs concerts ont meublé le Festival. Le vendredi 14 août, la tête d'affiche de la soirée, Sami Succès, a enflammé le maquis géant avec des mélodies dont lui seul a le secret. Samedi soir, ce fut le tour de Kedjevara d'illuminer la scène. Dimanche, à la plage, le groupe VDA a laissé le public venu nombreux (re)découvrir le sable fin d'Assinie reprendre en choeur les refrains de ses tubes.