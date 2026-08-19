Congo-Kinshasa: L'offensive congolaise !

La République démocratique du Congo déploie une diplomatie décomplexée et résolument pragmatique. Longtemps cantonnée à une fâcheuse posture défensive, Kinshasa redéfinit aujourd'hui ses alliances stratégiques majeures à travers le continent noir. Les récents ballets diplomatiques du président Félix Tshisekedi, de Libreville à Zanzibar, illustrent à merveille cette mutation profonde.

Il ne s'agit plus de subir passivement les crises régionales, mais d'anticiper les rapports de force. La RDC négocie désormais d'égal à égal, en monnayant intelligemment son influence culturelle, sa richesse minière insolente et sa position géostratégique unique au coeur du continent. Le rapprochement avec le Gabon en est la parfaite illustration. Ce partenariat bilatéral repose sur un principe de donnant-donnant politique totalement assumé. En obtenant l'appui de Libreville pour la candidature de Juliana Amato Lumumba à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie, Kinshasa ravive son leadership symbolique.

En contrepartie, le soutien congolais aux ambitions multilatérales du Gabon scelle un pacte de solidarité régionale indiscutable. Les trois accords signés, touchant à la justice, aux mines et à l'exemption de visas pour les passeports diplomatiques, traduisent une volonté d'intégration institutionnelle concrète. C'est le triomphe d'une diplomatie transactionnelle et décomplexée. Pourtant, c'est à Zanzibar que se jouent les dossiers sécuritaires les plus brûlants pour l'avenir de la nation. Face aux défis de l'Est, la Tanzanie s'impose comme un pivot incontournable. La coopération militaire entre Kinshasa et Dodoma dépasse le cadre théorique des mémorandums. L'extradition d'Eric Nkuba, pièce maîtresse de la rébellion de l'AFC/M23, prouve l'efficacité de cette alliance sécuritaire discrète.

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En sollicitant l'expertise tanzanienne pour former les cadres de l'armée (FARDC), la RDC cherche à consolider son outil de défense par des partenariats régionaux fiables, loin des ambiguïtés de certains voisins belliqueux. Au-delà des armes, l'économie dicte sa loi d'airain. Le corridor de Dar es Salaam constitue le poumon d'exportation du Sud-Est minier congolais. En abordant de front les maux qui paralysent cet axe -- barrières illégales, paiements opaques en espèces, vols de cargaisons et lourdeurs aux frontières --, les discussions de Zanzibar s'attaquent directement au coeur du développement national.

La prospérité exige des voies d'évacuation sécurisées et fluides. Cette diplomatie des infrastructures est le corollaire indispensable de la souveraineté économique globale. Cette double offensive démontre que la RDC brise enfin son isolement. Elle utilise chaque levier disponible pour stabiliser son territoire et faire rayonner sa voix. Le chemin reste parsemé d'embûches. L'histoire rappelle cruellement que les protocoles ne valent que par la rigueur de leur exécution. Les commissions mixtes devront transformer ces promesses en réalités tangibles pour les populations.

Kinshasa a posé les jalons d'une architecture ambitieuse. Il lui appartient de maintenir ce cap avec fermeté pour s'affirmer comme le véritable géant de l'Afrique.