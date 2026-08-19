Congo-Kinshasa: 27ème anniversaire de la libération de Sa Majesté Joseph Mukungubila Mutombo

« Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient» cette parole du Seigneur a trouvé toute sa résonance lors de la commémoration du 16 août, célébrant la libération de Sa Grande Majesté Joseph Mukungubila Mutombo du cachot de GLM en 1999.

Dans la cour royale, une agapée festive fut organisée par le Roi Divin pour marquer cette date historique.

Les enfants de Kisaala, âgés de 6 à 10 ans, ont été accueillis avec chaleur et installés dans une ambiance de joie et de fraternité. En maître de cérémonie, Sa Majesté Joseph Mukungubila Mutombo a expliqué aux nombreux Kisaalais présents le sens de cette fête et de la date du 16 août en ces termes : « Chers tous, j'ai organisé cette rencontre avec les enfants pour célébrer ensemble le jour de ma libération du cachot de GLM.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À plusieurs reprises, l'ennemi a tenté de m'ôter la vie par des flèches empoisonnées, mais le Seigneur Créateur m'a ressuscité, car une mission divine m'avait été confiée. Cette date mémorable et inoubliable m'a inspiré à convier les tout-petits à une agapée royale, afin de partager avec eux la joie de cette victoire spirituelle. En les plaçant au coeur de cette célébration, j'ai voulu démontrer l'amour profond que je porte aux enfants de Kisaala, symboles d'avenir et d'espérance pour notre communauté.

Les reines, unies dans la fraternité et la royauté, ont dressé la table du festin avec soin et propreté, traduisant l'esprit de partage et de considération. Avant le partage, le Souverain Bâtisseur a élevé une prière, confiant les enfants et leurs familles à la protection divine.

Dieu de gloire, nous élevons vers Toi une multitude d'actions de grâce. Car Toi seul connais ce jour mémorable où Tu m'as libéré du cachot de GLM. Après tant de tentatives de meurtre, Ta main puissante m'a protégé, relevé et ressuscité.

En ce jour de victoire et de lumière, je m'apprête à partager le repas avec les tout-petits, en consacrant cette table au nom de Ton Fils bien-aimé. Amen. » La soirée s'est poursuivie dans une atmosphère fraternelle, dominée par des chants, des danses et de la joie communautaire. Il sied de noter que Sa Majesté a doté les deux équipes féminines de Kisaala -- Ntambo et Nyuki -- d'équipements sportifs pour leur finale prochaine, démontrant son attachement au développement et à l'épanouissement de la jeunesse.

La célébration s'est clôturée dans une ambiance culturelle, au rythme des chants et danses de Kabalo Kabikwembe, rappelant que l'amour du Roi Divin pour son peuple s'exprime autant dans la spiritualité que dans la valorisation de la coutume.